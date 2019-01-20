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Премьер-министр празднует 41й день рождения

Комментариев: 3
В воскресенье, 20 января, Владимир Гройсман отмечает 41 год рождения.
Гройсман сегодня отмечает свой 41й день рождения
Гройсман сегодня отмечает свой 41й день рождения
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Премьер-министр Владимир Гройсман родился в Виннице 20 января 1978 года, передают Украинские новости.

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Он окончил Винницкий институт региональной экономики и управления в 1999 году, в 2003 Межрегиональную академию управления персоналом, а уже в 2010 Национальную академию государственного управления при Президенте Украины.

На руководящих должностях он стал работать с 1994 по 2005 годы в коммерческих структурах.

Депутатом его избрали в 2002 году в Винницкий горсовет, с 2005 там же работал секретарем, а в 2006 и 2010 годах Владимир был избран мэром Винницы, став самым молодым мэром областного центра Украины.

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В феврале 2014 года Гройсман был назначен вице-премьер-министром - министром регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

По списку партии «Блок Петра Порошенко» Гройсман в ноябре 2014 года прошел в Верховную Раду 8-го созыва и сразу же был избран спикером.

Так, Премьер-министром Владимир Гройсман был назначен 14 апреля 2016 года.

Ранее сообщение, что НАБУ обязали открыть дело на Гройсмана и Гриневич. Премьер-министра подозревают в получении взятки, а министра образования в злоупотреблении властью или служебным положением.

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Теги: премьер министр, Владимир Гройсман, день рождения, празднование рождения
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Комментариев (3)
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Boxerogos    20.01.2019, 14:54
Оценка:  +6
Boxerogos
От имени всей Украины желаю тебе,пейсатый выблядок,не дожить до 42-х лет.
barakuda*777    20.01.2019, 15:07
Оценка:  0
barakuda*777
Слова Папанова в самую тему.
barakuda*777    20.01.2019, 15:22
Оценка:  +2
barakuda*777
Будет тебе там и ванна, будет и кофэ, будет и какава с чаем.
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