Премьер-министр празднует 41й день рождения

В воскресенье, 20 января, Владимир Гройсман отмечает 41 год рождения.

Премьер-министр Владимир Гройсман родился в Виннице 20 января 1978 года, передают Украинские новости.

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Он окончил Винницкий институт региональной экономики и управления в 1999 году, в 2003 Межрегиональную академию управления персоналом, а уже в 2010 Национальную академию государственного управления при Президенте Украины.

На руководящих должностях он стал работать с 1994 по 2005 годы в коммерческих структурах.

Депутатом его избрали в 2002 году в Винницкий горсовет, с 2005 там же работал секретарем, а в 2006 и 2010 годах Владимир был избран мэром Винницы, став самым молодым мэром областного центра Украины.

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В феврале 2014 года Гройсман был назначен вице-премьер-министром - министром регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

По списку партии «Блок Петра Порошенко» Гройсман в ноябре 2014 года прошел в Верховную Раду 8-го созыва и сразу же был избран спикером.

Так, Премьер-министром Владимир Гройсман был назначен 14 апреля 2016 года.

Ранее сообщение, что НАБУ обязали открыть дело на Гройсмана и Гриневич. Премьер-министра подозревают в получении взятки, а министра образования в злоупотреблении властью или служебным положением.