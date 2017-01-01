Венгров стали учит украинскому в Берегово

Овладеть украинским языком пожелали студенты, бухгалтеры, преподаватели, врачи, воспитатели детских садов.

Курсы изучения украинского языка официально стартовали 19 января 2019 года в помещении атриума Закарпатского венгерского института имени Ракоци Ференца для местных венгров при поддержке правительства Венгрии, передают mukachevo.net.

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На открытии приветственную речь сказали Матяш Силади - Генеральный консул Венгрии в Берегово, Василий Брензович - народный дептутат Украины, Илдика Орос - реактор Зуи.

Само обучение занимает 120 часов, а проходить будет в 5 группах - три в Берегово, селах Дерцен и Дыйда. Отмечается, что самый младший участник имеет возраст в 5 лет, а самый старший в 65.

Ранее сообщалось, что в Одесской области педагогов начали учить языку жестов. Программа курса предусматривает изучение ручной азбуки.