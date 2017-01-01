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Венгров стали учит украинскому в Берегово

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Овладеть украинским языком пожелали студенты, бухгалтеры, преподаватели, врачи, воспитатели детских садов.
Курсы украинского для венгров стартовали 19 января
Курсы украинского для венгров стартовали 19 января
mukachevo.net

Курсы изучения украинского языка официально стартовали 19 января 2019 года в помещении атриума Закарпатского венгерского института имени Ракоци Ференца для местных венгров при поддержке правительства Венгрии, передают mukachevo.net.

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На открытии приветственную речь сказали Матяш Силади - Генеральный консул Венгрии в Берегово, Василий Брензович - народный дептутат Украины, Илдика Орос - реактор Зуи.

Само обучение занимает 120 часов, а проходить будет в 5 группах - три в Берегово, селах Дерцен и Дыйда. Отмечается, что самый младший участник имеет возраст в 5 лет, а самый старший в 65.

Ранее сообщалось, что в Одесской области педагогов начали учить языку жестов. Программа курса предусматривает изучение ручной азбуки.

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Теги: украинский язык, курсы изучения языка, языковые курсы, венгры в закарпатье
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