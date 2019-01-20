В новую церковь Украины перешли 100 приходов – СМИ

Активнее всего в Православную церковь Украины переходят приходы в Винницкой области и в западных регионах.

С момента проведения Объединительного собора к новообразованной Православной церкви Украины перешло уже 100 приходов бывшей УПЦ Московского патриархата. Об этом в воскресенье, 20 января, сообщает ТСН.

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Согласно данным опубликованной интерактивной карты, наиболее активно приходы УПЦ МП переходят в ПЦУ в Винницкой области. В целом же активнее всего это делают громады на западе и в центре Украины. На востоке, юге и севере такая активность значительно ниже.

"Последними к первой сотне на Крещение, 19 января, к ПЦУ присоединились религиозные громады села Стуфчинцы (Хмельницкая область), села Головчинцы (Хмельницкая область) и города Хмельницкий (приход в честь св. Иоанна Богослова)", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Житомирской области три общины перешли в ПЦУ. В ПЦУ перешли общины в районном центре Андрушевка, а также в двух селах - Кишин и Павловка.