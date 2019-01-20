Праздник дня: ПЦ отмечает Собор Иоанна Крестителя, пророка Предтечи

В этот день кормят животных, справляют свадьбы и не работают.

Как провести праздник православный праздник Собора Иоанна Крестителя, пророка Предтечи, рассказали Украинские новости.

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Иоанн Креститель почитаем среди народа святого после Девы Марии. Пророк родился с помощью Божьего чуда в семье пожилой супружеской пары священника Захария и праведной девы Елизаветы, связанной с родом Иисуса Христа.

Будучи пророком и проповедником, святой встретился с гневом власти, настроенной против христианства. Иоанн Креститель был убит царем Иродом по прихоти сестринской дочери.

По традиции ранним утром в этот день хозяин выходил на Предтечу, чтобы покормить животных. Такой ритуал обещал принести плодовитость скотины, но обязательно использовать в качестве еды хлеб и соль, отложенные с "богатой кутьи".

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Также с Крещения до Масленицы справляли свадьбы, которые длились иногда неделю, а справлялись шумным и богатым пиром.

После Рождества и до Предтечи женщины откладывали рукоделия, а вот начиная с праздника женщины собирались компаниями с пряжей и прочим.

Приметы:

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если в этот день покрестить младенца, то при крещении возле этого дитя будет стоять сам Иоанн Креститель;

после Ивана Предтечи, кто не работает, того бьют в плечи;

кто, будучи некрещеным, умрет на Крестителя, у того душа долго будет плакать и мыкаться.

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