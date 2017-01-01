Киберполиция закрыла семь онлайн-кинотеатров

Полицейские установили 34-летнего жителя Сумщины, который администрировал ряд пиратских веб-ресурсов. Среди них: kinot.me, krutor.org, kinogo-onlaine.net, rumedia.ws, gogafilm.me и kinogo-onlaine.net.

Киберполиция прекратила деятельность 7 пиратских онлайн-кинотеатров, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Пиратские ресурсы действовали в течение последних нескольких лет и нанесли ущерб правообладателям почти на 10 миллионов гривен.

"В департамент Киберполиции поступило заявление от Украинской антипиратской ассоциации о том, что ряд интернет-ресурсов незаконно воспроизводят и распространяют видео файлы", - говорится в сообщении.

Полицейские установили 34-летнего жителя Сумщины, который администрировал ряд пиратских веб-ресурсов. Среди них: kinot.me, krutor.org, kinogo-onlaine.net, rumedia.ws, gogafilm.me и kinogo-onlaine.net.