В Греции протестуют против соглашения с Македонией

Голосование по соглашению с Македонией в греческом парламенте состоится на следующей неделе. Ожидается, что правительство сумеет получить поддержку большинства депутатов.

В Афинах в воскресенье, 20 января, десятки тысяч людей вышли на митинг против соглашения с Македонией о переименовании балканской страны, сообщает Ekathimerini.

Гражданские группы активизировали кампанию в социальных сетях, чтобы привлечь как можно больше демонстрантов на площадь Синтагма на акцию протеста, которое началась в 14:00 по местному времени.