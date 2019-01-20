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Эсминец США вошел в Черное море

Комментариев: 2
Это первое прибытия корабля в Черное море и второй корабль ВМС США в регионе в этом году.
Эсминец США в Черном море
Эсминец США в Черном море
U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet
 
Американский эсминец USS Donald Cook (DDG-75) вошел в акваторию Черного моря в субботу, 19 января, поздно вечером.
 
"USS Donald Cook прошел турецкие проливы и вошел в Черное море 19 января 2019 года для проведения операций по морской безопасности в поддержку региональных союзников и партнеров", - говорится в сообщении командования морских сил США в Европе и Африке.
 
Это первое прибытия корабля в Черное море и второй корабль ВМС США в регионе в этом году.
 
Donald Cook вооружен ракетами Tomahawk, имеет другое артиллерийское, зенитное, ракетное и торпедное вооружение. Корабль базируется в испанском порту Рота в рамках программы противоракетной обороны НАТО.
 
Напомним, что 6 января десантный корабль США USS Fort McHenry вошел в Черное море. Он провел три дня в румынском порту Констанца, после чего принял участие в совместных учениях с румынским фрегатом King Ferdnand. 
 
25 ноября 2018 года в Черном море ФСБ России захватили три украинских корабля с применением огня на поражение.
 
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Теги: конфликт, США, НАТО, Черное море, корабль, эсминец
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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colavova    20.01.2019, 17:07
Оценка:  +1
colavova
куда смотрит Кузя?
BROKER666    20.01.2019, 17:16
Оценка:  0
BROKER666
кузя рыб кормит в мурманске после аварии с ремонтным доком
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