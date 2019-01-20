Эсминец США вошел в Черное море

Американский эсминец USS Donald Cook (DDG-75) вошел в акваторию Черного моря в субботу, 19 января, поздно вечером.

"USS Donald Cook прошел турецкие проливы и вошел в Черное море 19 января 2019 года для проведения операций по морской безопасности в поддержку региональных союзников и партнеров", - говорится в сообщении командования морских сил США в Европе и Африке.