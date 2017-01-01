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Пожар в Виннице: Горело общежитие, есть пострадавшие

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Персонал общежития эвакуировал 30 жителей до прибытия пожарных.
В Виннице горело общежитие, есть пострадавшие
В Виннице горело общежитие, есть пострадавшие
dsns.gov.ua

Общежитие Винницы загорелось 20 января, а в 00:36 уже поступило сообщение в Службу спасения, передает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС).

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Горела одна из комнат площадью в 15 кв м общежития на 4 этаже. Пожар был локализирован в 01:00, а через 5 минут полностью ликвидирован.

Тушили пожар 8 единиц техники и 28 человек личного состава. 22-летний студент получил ожог руки, а еще двое доставлены в больницу с подозрением на отравление продуктами горения, от госпитализации они отказались.

Причину пожара пока не установили.

Ранее сообщалось, что пожар в Куршевеле: на горнолыжном курорте погибли люди. Большой пожар вспыхнул на горнолыжном курорте во Франции. Местные власти сообщают о двух погибших и 22 пострадавших.

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Теги: пожар, пожар в общежитии, пожар в виннице, ожог, госпитализация, ГосЧП
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