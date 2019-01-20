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В Крыму ФСБ задержали украинца

Комментариев: 2
Служба утверждает, что молодой человек был без документов.
На границе с Крымом задержали украинца без документов
На границе с Крымом задержали украинца без документов
depositphotos.com

Возле админграницы сотрудники пограничной службы при Пограничном управлении ФСБ России в Крыму задержали украинца. Молодой человек находился там без документов, как утверждают в пресс-службе ведомства, передает ТАСС.

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"В начале января 2019 года сотрудники пограничного управления ФСБ России по Республике Крым обнаружили гражданина Украины 1992 года рождения, который находился в непосредственной близости от государственной границы РФ без соответствующих документов. Молодой человек был задержан пограничниками в темное время суток", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина был пойман возле автомобильного пункта пропуска Джанкой.

Мужчина привлечен к ответственности за нарушение правил прохода в пограничную зону, временного пребывания и передвижения в ней по части 1.1 статьи 18.2 КоАП РФ.

Ранее сообщалось, что агент РФ расжигал рознь на Донбассе и готовился помогать захватчикам. В случае военного вторжения преступник планировал помогать вражеским войскам и потом рассчитывал занять руководящую должность в органах оккупационной власти.

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Теги: ФСБ, Крым, задержали украинца, граница с Крымом, Пограничное управление ФСБ России
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Комментариев (2)
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NOREGA    20.01.2019, 18:37
Оценка:  0
NOREGA
А ДНР сегодня взяло в плен офицера ВСУ, во время атаки ВСУ на позиции ДНР
weightless    20.01.2019, 18:49
Оценка:  -1
weightless
А на Росии погибшие летчики Су запутались в парашютах,
их даже задерживать не потребовалось
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