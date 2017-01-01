Убившего 13-ти летнюю девочку в Одессе, подозревают в еще одном покушении

На теле девочки обнаружили 7 ножевых ранений.

Перед тем, как совершить самоубийство, мужчина убил еще и собаку od.npu.gov.ua

44-х летний мужчина, убивший 13-летнюю девочку, убил и свою племянницу. Об этом сообщает УНН.

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“Следствие предварительно установило, что убитая в тот вечер ночевала у подруги, которая является племянницей подозреваемого. Девушки спали, когда мужчина зашел в комнату и начал бить свою племянницу. Ей удалось вырваться и выбежать из дома, чтобы позвать на помощь. А в это время подозреваемый схватил вторую жертву и убил ее“, - рассказали в полиции Одесской области.

На теле племянницы обнаружили 7 ножевых проникающих ран. Перед тем, как совершить самоубийство, мужчина убил еще и собаку, находящуюся дома.

Ранее сообщалось, что под Одессой мужчина задушил свою жену, дочь и покончил с собой. Ребенку было 10 лет.