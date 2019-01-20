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На форуме Оппозиционного блока приняли участие 5 тысяч человек

Комментариев: 1
На форуме Оппозиционного блока приняли участие 5 тысяч человек

20 января в Запорожье прошел форум “За мир и развитие“, объединивший более 5000 участников – представителей деловых, промышленных кругов, профсоюзов и работодателей страны, общественных деятелей. Это крупнейший подобный форум, начиная с 2012 года, пишет пресс-служба.

В ходе форума участники высказались в поддержку народного депутата Александра Вилкула как единого кандидата от оппозиционных и миролюбивых сил Украины на предстоящих президентских выборах.

В своем выступлении на форуме Александр Вилкул представил программу “Мир и Развитие: четыре шага к успеху“, рассказав о своем видении изменений, необходимых Украине. В частности, он акцентировал внимание на четырех шагах, которые должны привести Украину к успеху, и на которых должна сосредоточиться власть сразу после президентских выборов: мир, новая Конституция, экономический рост и социально ощутимые результаты экономического развития.

Выступающие на форуме поддержали позицию Александра Вилкула, подчеркивая, что именно он является реальным кандидатом от оппозиционных сил, обладающим необходимыми качествами характера, знаниями и опытом, способными объединить граждан и привести Украину к успеху.

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Комментариев (1)
vicinq    20.01.2019, 18:46
Оценка:  +2
vicinq
Чем плоха демократия так это тем что такие вот упыри воры аферисты всех мастей как партия регионов бегают на свободе даже кандидатоми на пост президента метят .Как по мне у них у всех одно должно быть место за оградкой ...
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