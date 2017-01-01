У Украины нет послов в девяти странах - МИД

У Украины нет посла в России с декабря 2015 года, однако его назначение, по данным МИДа, не планируется.

Министерство иностранных дел сообщило, что у Украины нет послов в девяти иностранных государствах.

В частности, еще с 2009 года у Украины нет посла в Эфиопии, с 2014 - на Кубе и в Черногории, с 2015 - в Ирландии. Два года не назначаются послы в Латвии и Хорватии. Осенью 2018 года освободились вакансии послов в Таджикистане и Азербайджане, говорится в ответе украинского МИД на запрос Українських Новин.

Также у Украины нет посла в России с декабря 2015 года, однако его назначение и не планируется.

При этом внешнеполитическое ведомство отметило, что на все вакансии, кроме посла в РФ, подбираются кандидатуры, согласовываются с президентом, ожидаются агреманы принимающей стороны или же готовятся указы главы государства.

В МИД добавили, что на данный момент ожидаются агреманы для нескольких послов.