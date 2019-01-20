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Онуфрий призвал верующих не "шататься" по церквям

Комментариев: 7
Предстоятель Московского патриархата считает, что Православная церковь Украины, созданная в Украине в середине декабря, не продержится долго.
Глава УПЦ МП Онуфрий
Глава УПЦ МП Онуфрий
Корреспондент
 
Глава УПЦ Московского партриархата митрополит Онуфрий обратился к православным верующим Украины, призвав их хранить верность Московскому патриархату.
 
"Некоторые озлобляются, некоторые шатаются - идут из одного "лагеря" в другой. Вы знаете, что никуда не надо идти, у нас уже есть путь, который прошли наши предки, и мы идем тем же путем. Мы никуда не сворачиваем - ни налево, ни направо. Я это говорю в отношении веры", - сказал Онуфрий в воскресенье, 20 января, после литургии в Покровском соборе Борисполя, сообщает российский Интерфакс.
 
 
По мнению митрополита, Православная церковь Украины, созданная в Украине в середине декабря, не продержится долго.
 
"Сейчас желают сделать свои такие управляемые церкви, которые бы управлялись людьми, а не Богом. Если церковь будет управляться человеком - это не будет церковь, это будет политическая партия. Ее существование будет настолько долгим, насколько эта политика будет на вершине человеческой, общественной жизни. А мы уже видели много политиков и политических партий, которые были сильные, мощные, экономически богатые, а все это ушло в историю, все разрушилось. Но церковь есть и будет", - подчеркнул глава Московского патриархата.
 
По его словам, задача верующих украинцев - не отпасть от этой церкви.
 
Напомним, что с момента проведения Объединительного собора к новообразованной Православной церкви Украины перешло уже 100 приходов УПЦ Московского патриархата.
 
 
 
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Теги: церковь, УПЦ МП, православная церковь, митрополит Онуфрий, ПЦУ, Православная церковь Украины
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (7)
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Мыкола    20.01.2019, 22:53
Оценка:  +1
Мыкола
Когда меня крестили, то никто спрашивал, какой церкви приход принадлежит ! Почему сейчас это стало актуальным? Уж не потому ли , что кому-то очень хочется, чтобы в Украине был раскол как можно глубже и наши враги этот раскол всячески поддерживают под благовидными предлогами?
Antonz89    20.01.2019, 23:15
Оценка:  0
Antonz89
Какой раскол, Киев Русь крестил, это в Москве раскольники сидят. Если тебя не спрашивали какой приход и тебе все-равно, то и сейчас ходи себе в церковь и не заморачивайся, что не так? Или в методичке указано верещать про раскол?
Boxerogos    20.01.2019, 22:53
Оценка:  -3
Boxerogos
Новосозданная ПсевдоЦерковьУпорошенко,созданная упоротым алкоголиком Педей для таких же упоротых алкоголиков,действительно долго не продержится.Даже несмотря на то что Педя является иподьяконом УПЦ МП...
Gaib    20.01.2019, 22:51
Оценка:  +3
Gaib
перешло 100 приходов из 12 тысяч.. и то в Чернигове приголосовали только с помощью приезжих гостей. Кажется людям не нужен был этот томос.
sergei77    20.01.2019, 23:26
Оценка:  0
sergei77
так людям и не нужен был томос, никто раньше даже не знал такого слова )) Томосу радуются как раз те кто никогда в церковь то и не ходил регулярно.
Brendon2    20.01.2019, 22:45
Оценка:  -2
Brendon2
"Отець Онуфрій, обходячи Онезьке озеро..."-)
weightless    20.01.2019, 22:44
Оценка:  -1
weightless
"Завистник идет против Бога, а не против того, кому он завидует"
Св. Иоанн Зластоуст
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