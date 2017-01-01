Филарет рассказал о связях церкви и спецслужб
Он уточнил, что с КГБ имели контакты все без исключения архиереи Московского патриархата.
"Не было архиерея, который не был бы в контактах с КГБ, потому что сама система была такая, что невозможно было иначе управлять церковью. Для того, чтобы назначить епископа, кандидатуру надо было согласовать с КГБ" - заявил патриарх.
Филарет подчеркнул, что "с тех пор, как Украина стала независимым государством, вмешательства СБУ никакого нет".
Напомним, 15 декабря 2018 года в Киеве прошел Объединительный собор, на котором была создана поместная Православная церковь Украины.
Ее главой стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко).
Вселенский патриарх Варфоломей 6 января 2019 года официально вручил предстоятелю ПЦУ подписанный Томос для Православной церкви Украины.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet