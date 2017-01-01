Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Филарет рассказал о связях церкви и спецслужб

Комментариев: 0
В советский период КГБ вмешивалось в дела церкви, но сейчас СБУ не влияет на ее решения, отметил патриарх.
Патриарх Филарет
Патриарх Филарет
cerkva.info
 
Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет сообщил, что украинская церковь поддерживает связь с СБУ, но ничего не согласовывает. Об этом он заявил в интервью телеканалу 1+1.
 
По его словам, в советский период спецслужбы вмешивались в дела церкви. Теперь же священнослужители могут делать все, что считают нужным, даже "если это СБУ не нравится". 
 
"Общаемся (с СБУ - ред.), но ничего не согласовываем. У нас есть с ними контакты, но между КГБ и нынешним СБУ колоссальная разница", - отметил Филарет.

Он уточнил, что с КГБ имели контакты все без исключения архиереи Московского патриархата.

"Не было архиерея, который не был бы в контактах с КГБ, потому что сама система была такая, что невозможно было иначе управлять церковью. Для того, чтобы назначить епископа, кандидатуру надо было согласовать с КГБ" - заявил патриарх.

Филарет подчеркнул, что "с тех пор, как Украина стала независимым государством, вмешательства СБУ никакого нет". 

Ранее предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний заявил, что Православная церковь Украины готова к проведению реформ.
Напомним, 15 декабря 2018 года в Киеве прошел Объединительный собор, на котором была создана поместная Православная церковь Украины.

Ее главой стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко). 

Вселенский патриарх Варфоломей 6 января 2019 года официально вручил предстоятелю ПЦУ подписанный Томос для Православной церкви Украины.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: церковь, СБУ, спецслужбы, православная церковь, Филарет Денисенко, Филарет, ПЦУ
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь