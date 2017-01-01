Филарет рассказал о связях церкви и спецслужб

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет сообщил, что украинская церковь поддерживает связь с СБУ, но ничего не согласовывает. Об этом он заявил в интервью телеканалу 1+1

По его словам, в советский период спецслужбы вмешивались в дела церкви. Теперь же священнослужители могут делать все, что считают нужным, даже "если это СБУ не нравится".

"Общаемся (с СБУ - ред.), но ничего не согласовываем. У нас есть с ними контакты, но между КГБ и нынешним СБУ колоссальная разница", - отметил Филарет.

Он уточнил, что с КГБ имели контакты все без исключения архиереи Московского патриархата. "Не было архиерея, который не был бы в контактах с КГБ, потому что сама система была такая, что невозможно было иначе управлять церковью. Для того, чтобы назначить епископа, кандидатуру надо было согласовать с КГБ" - заявил патриарх. Филарет подчеркнул, что "с тех пор, как Украина стала независимым государством, вмешательства СБУ никакого нет".