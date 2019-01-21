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Филарет призвал исправить название ПЦУ

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Правильно говорить Украинская православная церковь, подчеркнул патриарх. По его словам, название новой церкви неправильно перевели.
Патриарх Филарет
Патриарх Филарет
 
Патриарх Филарет сообщил, что в Украине распространяют неверное название новой поместной церкви. Об этом он заявил в интервью ТСН. Тиждень.
 
"Сейчас распространяют неверное название "ПЦУ" - Православная церковь Украины. Правильно - Украинская православная церковь. Мы же не говорим Православная церковь России или Православная церковь Болгарии. Это необходимо исправить", - подчеркнул патриарх.
 
При этом на замечание о том, что название церкви официальное, он указал на неправильный перевод.
 
"Это не официально – это перевод, и перевод неправильный. Надо говорить правильно – Украинская православная церковь", - указал Филарет.
 
Напомним, 15 декабря 2018 года в Киеве прошел Объединительный собор, на котором была создана поместная Православная церковь Украины.

Ее главой стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко). 

Вселенский патриарх Варфоломей 6 января 2019 года официально вручил предстоятелю ПЦУ подписанный Томос для Православной церкви Украины.

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Теги: церковь, православная церковь, патриарх, Филарет Денисенко, название, Филарет, ПЦУ, Православная церковь Украины
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Boxerogos    21.01.2019, 03:03
Оценка:  -3
Boxerogos
ОФигарет,не мешай бухому ПОЦУ Пuдорошенко в создании псевдоцеркви имени себя под названием ПЦУ!ПЦУ имени ПОЦА!!!)))))))))))))
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