Филарет призвал исправить название ПЦУ

Правильно говорить Украинская православная церковь, подчеркнул патриарх. По его словам, название новой церкви неправильно перевели.

Патриарх Филарет сообщил, что в Украине распространяют неверное название новой поместной церкви. Об этом он заявил в интервью ТСН. Тиждень

"Сейчас распространяют неверное название "ПЦУ" - Православная церковь Украины. Правильно - Украинская православная церковь. Мы же не говорим Православная церковь России или Православная церковь Болгарии. Это необходимо исправить", - подчеркнул патриарх.

При этом на замечание о том, что название церкви официальное, он указал на неправильный перевод.

"Это не официально – это перевод, и перевод неправильный. Надо говорить правильно – Украинская православная церковь", - указал Филарет.

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