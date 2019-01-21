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В Страсбурге стартовала сассия ПАСЕ: тему Украины поднимут трижды

Комментариев: 3
Ассамблея обсудит агрессию РФ, оккупацию Крыма и вопрос освобождления политзаключенных, удерживаемых Кремлем.
ПАСЕ обсудит агрессию РФ в Украине 24 января
ПАСЕ обсудит агрессию РФ в Украине 24 января
Ellen Wuibaux/Council of Europe

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В Страсбурге 21-25 января проходит зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. Об этом сообщает Укринформ.

Заявки на подтверждение полномочий в заседании подали 45 национальных делегаций из 47 стран-членов. В 2019 году в работе ПАСЕ не будет участвовать российская делегация - РФ отказалась подавать заявку из-за наложенных на нее санкций. 

Также в январской сессии не заявлены делегаты от Боснии и Герцеговины, что связано с внутриполитической ситуацией в стране. 

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Минимум трижды на этой неделе будет подниматься вопрос Украины. В частности, во вторник 22 января украинская делегация в ПАСЕ проведет слушания о противоправных действиях российской оккупационной власти в Крыму. 

Делегаты обнародуют факты депортации, насильственного перемещения украинских граждан в Крыму и колонизации полуострова со стороны России.

В среду 23 января глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев выступит с напоминанием об украинских политзаключенных в РФ.

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Кроме того, в четверг 24 января по срочной процедуре запланированы дебаты на тему: “Открытая агрессия России против Украины: срыв мирного процесса и угроза европейской безопасности“.

Помимо прочего, ПАСЕ планирует принять резолюцию о роли общественных медиа в условиях дезинформации и пропаганды. Кроме того, ассамблея обсудит свободу СМИ для обеспечения демократических выборов.

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Кроме того, на сессии обсудят предложения делегатов о проведении объективных референдумов, проблему лишения гражданства в рамках борьбы с терроризмом и обеспечение прав нацменьшинств.

Еще одни дебаты посвятят безнаказанности лиц, в отношении которых введены санкции по “списку Магницкого“.

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ПАСЕ обсудит также противодействие дискриминации при трудоустройстве и создание условий работы для людей с инвалидностью.

Напомним, ранее сообщалось, что Госдума РФ 17 января решила не направлять свою делегацию на сессию ПАСЕ.

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Теги: ПАСЕ, сессия, РФ, Украина, агрессия, Крым, оккупация, политзаключенные
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Комментариев (3)
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    21.01.2019, 11:10
Оценка:  -3
Сенаторы США заявили , что Украина стала неуправляемой проблемой для Америки и Евросоюза. Они объяснили это ростом агрессии и радикальных настроений в стране, а также тем, что альтернативная точка зрения на Украине отвергается.
    21.01.2019, 10:57
Оценка:  -2
А ЧТО ОТ ЭТОГО ИЗМЕНИТСЯ ? ))))
Vesna_Krasna2    21.01.2019, 10:37
Оценка:  -2
Vesna_Krasna2
Ага, виагра бог в помощь, только так.
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