Супрун просит выпускать осетровых и отказаться от черной икры

Красная икра содержит не меньшее количество полезных элементов, но, в отличие от осетровых, лососевые не находятся на грани вымирания.

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И.о. министра здравоохранения Уляна Супрун рекомендует отказаться от черной икры, заменив ее красной. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

По ее словам, хотя некоторые врачи советуют употреблять именно этот продукт для лечения и профилактики многих болезней, черную икру добывают из очень редких осетровых рыб, которые сейчас находятся на грани вымирания.

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Ссылаясь на просьбу всемирного фонда природы в Украины, Супрун подчеркнула, что вылов осетровых запрещен во всех странах Причерноморья.

“В Украине все виды осетровых - стерлядь, белуга, русский осетр и другие - занесены в Красную книгу. Главной угрозой для осетровых является браконьерский вылов, главным образом ради их икры“, - отметила и.о. министра.

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По ее словам, большинство полезных свойств черной икры обусловлены содержанием витаминов, макро- и микроэлементов, незаменимых аминокислот и ненасыщенных жирных кислот.

При этом существуют продукты, которые ничем не уступают ей по свойствам.

В частности, схожее содержание белков и аминокислот имеют красная икра (икра лососевых рыб), икра лобана и минтая. “По содержанию железа и фосфора красная икра почти не уступает черной, а по содержанию кальция и магния - даже побеждает“, - говорит Супрун.

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Кроме того, красная икра ничем не уступает черной и по содержанию витаминов, пишет Супрун. “Мясо некоторых рыб (например, тунца), а также печень животного происхождения содержит гораздо больше витамина А. Что касается витамина Е, его можно найти в достаточном количестве в подсолнечном масле“, - отмечает чиновник.

Достаточно белка и в других рыбных продуктах - мясе и печени, даже в консервированном виде. В случае покупки все же черной икры стоит хотя бы выбирать проверенных производителей - специальная маркировка позволит понять, что рыбу вылавливали в специальном месте, где под это выращивают осетровых.

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“Если же любите рыбачить и случайно поймали осетровую рыбу - обязательно отпускайте обратно в воду. Этот вид рыб появился еще 250 млн лет назад. Давайте поможем ему оставаться на этой планете дольше“, - подчеркнула чиновник.

Напомним, ранее Супрун рассказала о риске рака яичек, рассказав, на какие симптомы стоит обратить внимание.