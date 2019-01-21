В Черкасской области из УПЦ МП ушли сразу три прихода
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Сразу три прихода УПЦ МП в Монастырищенском районе Черкасской области перешли к Православной церкви Украины. Речь идет об общинах в селах Халаидово, Терлица и Тарнава. Об этом пишет Gazeta.ua.
“Мы уже в Православной церкви Украины. Собрание церковных общин состоялись во всех 3 селах. Большинство верующих высказались за переход к Украинской церкви“, - рассказал священник Николай Богословский.
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По его словам, в селе Халаидово произошло небольшое противостояние - там против перехода выступило девять человек.
“Это в основном люди, которые проживают в Киеве и там ходят в церковь, но прописаны в Халаидово. Еще несколько человек, хоть и жили в нашем селе, но храмы посещали в других селах“, - отметил Богословский.
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На собрании в Халаидово выступали секретарь Уманской епархии УПЦ МП Вадим Паевский и представитель УПЦ МП в районе Дмитрий Любкивский.
“Община выслушала их аргументы, но подавляющим большинством в более чем 100 голосов проголосовала за переход к Православной церкви Украины. В Терлице и Тарнава противостояний не было“, говорит священник.
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Сам Богословский еще не написал заявление на переход в ПЦУ. “Думаю, где-то посреди недели приеду в Черкассы и напишу заявление на переход“, - отметил он.
Напомним, ранее патриарх Филарет попросил исправить название новосозданной объединенной церкви. По его мнению, ее надо называть не “ПЦУ“, а Православная церковь Украины.
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