В Черкасской области из УПЦ МП ушли сразу три прихода

В одном из сел произошло небольшое противостояние: девять человек выступили против, просили не совершать переход два представителя Московского Патриархата.

Во время собрания общины в Халаидово было небольшое противостояние ua.igotoworld.com

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Сразу три прихода УПЦ МП в Монастырищенском районе Черкасской области перешли к Православной церкви Украины. Речь идет об общинах в селах Халаидово, Терлица и Тарнава. Об этом пишет Gazeta.ua.

“Мы уже в Православной церкви Украины. Собрание церковных общин состоялись во всех 3 селах. Большинство верующих высказались за переход к Украинской церкви“, - рассказал священник Николай Богословский.

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По его словам, в селе Халаидово произошло небольшое противостояние - там против перехода выступило девять человек.

“Это в основном люди, которые проживают в Киеве и там ходят в церковь, но прописаны в Халаидово. Еще несколько человек, хоть и жили в нашем селе, но храмы посещали в других селах“, - отметил Богословский.

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На собрании в Халаидово выступали секретарь Уманской епархии УПЦ МП Вадим Паевский и представитель УПЦ МП в районе Дмитрий Любкивский.

“Община выслушала их аргументы, но подавляющим большинством в более чем 100 голосов проголосовала за переход к Православной церкви Украины. В Терлице и Тарнава противостояний не было“, говорит священник.

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Сам Богословский еще не написал заявление на переход в ПЦУ. “Думаю, где-то посреди недели приеду в Черкассы и напишу заявление на переход“, - отметил он.

Напомним, ранее патриарх Филарет попросил исправить название новосозданной объединенной церкви. По его мнению, ее надо называть не “ПЦУ“, а Православная церковь Украины.