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В Черкасской области из УПЦ МП ушли сразу три прихода

Комментариев: 11
В одном из сел произошло небольшое противостояние: девять человек выступили против, просили не совершать переход два представителя Московского Патриархата.
Во время собрания общины в Халаидово было небольшое противостояние
Во время собрания общины в Халаидово было небольшое противостояние
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Сразу три прихода УПЦ МП в Монастырищенском районе Черкасской области перешли к Православной церкви Украины. Речь идет об общинах в селах Халаидово, Терлица и Тарнава. Об этом пишет Gazeta.ua.

“Мы уже в Православной церкви Украины. Собрание церковных общин состоялись во всех 3 селах. Большинство верующих высказались за переход к Украинской церкви“, - рассказал священник Николай Богословский. 

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По его словам, в селе Халаидово произошло небольшое противостояние - там против перехода выступило девять человек. 

“Это в основном люди, которые проживают в Киеве и там ходят в церковь, но прописаны в Халаидово. Еще несколько человек, хоть и жили в нашем селе, но храмы посещали в других селах“, - отметил Богословский. 

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На собрании в Халаидово выступали секретарь Уманской епархии УПЦ МП Вадим Паевский и представитель УПЦ МП в районе Дмитрий Любкивский. 

“Община выслушала их аргументы, но подавляющим большинством в более чем 100 голосов проголосовала за переход к Православной церкви Украины. В Терлице и Тарнава противостояний не было“, говорит священник.

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Сам Богословский еще не написал заявление на переход в ПЦУ. “Думаю, где-то посреди недели приеду в Черкассы и напишу заявление на переход“, - отметил он.

Напомним, ранее патриарх Филарет попросил исправить название новосозданной объединенной церкви. По его мнению, ее надо называть не “ПЦУ“, а Православная церковь Украины.

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Теги: Черкасская область, УПЦ МП, ПЦУ, православие, переход
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Комментариев (12)
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Shurat44    21.01.2019, 11:33
Оценка:  -3
Shurat44
какие то заказные статьи. у нас что в Украине больше новостей только про турецко-подданых...одно и тоже, переходят не переходят, да всем по..й, дайте зп нормальную людям и коммуналку снизьте.
ВыВсеВрети    21.01.2019, 11:34
Оценка:  +3
ВыВсеВрети
иди на росию, там дадут....)))))))
flacon9havi    21.01.2019, 11:38
Оценка:  +3
flacon9havi
А де це ваша Україна? Под лєнінградом?
Итаниум    21.01.2019, 11:33
Оценка:  +1
Итаниум
Все првильно, нахер МП
ПейС_ДУК    21.01.2019, 11:23
Оценка:  -8
ПейС_ДУК
Ну прям сводки с полей про урожай. Сколько собрали, сколько намолотили. Какое поголовье.
Kostos    21.01.2019, 11:16
Оценка:  +7
Kostos
Сирёжа777777777, шо ж отэто делается? А ну, урегулируй там
sergei77    21.01.2019, 11:35
Оценка:  -5
sergei77
а что урегулирвать? бардак в головах людей? Митрополит Онуфрий уже все разъяснил, он сказал что не стоит переходить в новую церковь, так как она временна! Нужно оставаться в своей канонической тысячелетней!
    21.01.2019, 10:58
Оценка:  -11
ЛЕГКО ПО СЁЛАМ ПЕНСИОНЕРОВ КОШМАРИТЬ ...
ВЫ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ ПОПРОБУЙТЕ СДЕЛАТЬ ПОДОБНОЕ ? ))))
Woodbrother    21.01.2019, 11:25
Оценка:  +6
Woodbrother
В городах процесс идет еще быстрее.
ВыВсеВрети    21.01.2019, 11:33
Оценка:  +2
ВыВсеВрети
ИДИ ПОСПИ, ПАХАРЬ!
ЯКУТАМ ПОМОГИ ЛЕПИТЬ! ))))))
flacon9havi    21.01.2019, 11:40
Оценка:  +1
flacon9havi
Залиш адресу - влаштуємо.
ВыВсеВрети    21.01.2019, 11:42
Оценка:  0
ВыВсеВрети
он слепой!...
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