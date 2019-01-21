В Киеве мужчина получил пулевое ранение в живот

Пострадавший попытался защитить женщину, однако мужчина агрессивно отреагировал на замечание.

В Киеве на улице Тампере в Днепровском районе мужчина получил ранение в живот, заступившись за женщину.

Об этом сообщило столичное управление Нацполиции вечером в воскресенье, 20 января.

Отмечается, что на улице возник конфликт между супругами, который перерос в потасовку и драку.

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“Свидетель происшествия решил защитить незнакомую женщину. Однако мужчина агрессивно отреагировал на замечание и ударил потерпевшего. После этого достал пистолет, предварительно – травматический, и выстрелил в 35-летнего местного жителя“, – говорится в сообщении.

Мужчину с ранением в живот госпитализировали в медицинское учреждение. А 57-летнего злоумышленника задержали на месте и доставили в территориальное управление полиции. Оружие изъяли и направили на экспертизу.

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