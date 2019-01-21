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В Киеве мужчина получил пулевое ранение в живот

Комментариев: 14
Пострадавший попытался защитить женщину, однако мужчина агрессивно отреагировал на замечание.
Задержанный злоумышленник
Задержанный злоумышленник
Нацполиция Украины

В Киеве на улице Тампере в Днепровском районе мужчина получил ранение в живот, заступившись за женщину.

Об этом сообщило столичное управление Нацполиции вечером в воскресенье, 20 января.

Отмечается, что на улице возник конфликт между супругами, который перерос в потасовку и драку.

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“Свидетель происшествия решил защитить незнакомую женщину. Однако мужчина агрессивно отреагировал на замечание и ударил потерпевшего. После этого достал пистолет, предварительно – травматический, и выстрелил в 35-летнего местного жителя“, – говорится в сообщении.

Мужчину с ранением в живот госпитализировали в медицинское учреждение. А 57-летнего злоумышленника задержали на месте и доставили в территориальное управление полиции. Оружие изъяли и направили на экспертизу.

Как сообщалось 16 января, в Броварах хулиган устроил стрельбу из автомата.

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Теги: Киев, стрельба, полиция, ранение, задержание
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Комментариев (14)
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SEMPENTY    21.01.2019, 12:40
Оценка:  -1
SEMPENTY
Как бы то ни было, старый пень получит хороший срок, независимо от того что ему сделала жена и в кого он пальнул. УК один для всех и доживать свой срок он будет на зоне.
Афганец    21.01.2019, 12:36
Оценка:  -2
Афганец
Оружие изъяли и направили на экспертизу.
А сразу непонятно какой пистолет? Да все ясно! Теперь менты будут ждать, кто бабла больше отсыпет! тогда и выяснится - боевой или травматик!
нафнаф    21.01.2019, 11:53
Оценка:  0
нафнаф
Ох и додик, классический пример когда олень решил впрячься за незнакомую шкуру не зная всех раскладов.Они помиряться,а про додика скажут что он на них напал первый.
нафнаф    21.01.2019, 11:59
Оценка:  +2
нафнаф
3,14здастрадальцы,шкуры и баборабы начали минусить ))))
doc1    21.01.2019, 12:25
Оценка:  +1
doc1
Заступиться за слабого - это признак отваги, а не как ты сцикун кукарекать из за угла. По шляпе могут дать даже если просто будешь идти и никого не трогать.
нафнаф    21.01.2019, 12:32
Оценка:  -3
нафнаф
Додичек, если чел писдит СВОЮ жену, то ты никто и звать небя никак для них, и когда ты решаешь всунуть своё ОТВАЖНОЕ рыло в чужой семейный конфликт то буль готов к писдюлине или маслине в живот.
doc1    21.01.2019, 12:34
Оценка:  -1
doc1
Только тебе подобный дебилоид может ударить женщину.
нафнаф    21.01.2019, 12:36
Оценка:  -1
нафнаф
Дол6ае6 ты так ничего и не понял, я против насилия.Но ты слишком узко мысишь что бы понять суть написанного.
flacon9havi    21.01.2019, 11:59
Оценка:  -4
flacon9havi
шкура - твоя мати. Якщо вона у тебе взагалі була.
нафнаф    21.01.2019, 12:04
Оценка:  0
нафнаф
Про свою мамашу расскажи, она жива ? Не подохла? Её тоже писдит твой отчим дальнобойчик ?
doc1    21.01.2019, 12:22
Оценка:  -1
doc1
а ты не додик? Хрень такую писать не зная раскладов?!
нафнаф    21.01.2019, 12:25
Оценка:  -2
нафнаф
Додичек,прочитай статью,если не вкурил прочти еще пару раз.Там всё написанно что, кто и почему.
doc1    21.01.2019, 12:29
Оценка:  -1
doc1
нафнаф
твой словеный обород наводит на мысль что ту тупое малолетнее сцикло. Кукарекай петушок дальше!
нафнаф    21.01.2019, 12:35
Оценка:  -1
нафнаф
Обород -- чепушило писать научись,клоун безграмотный.
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