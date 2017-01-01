По информации СБУ в организации убийства ерсонской активистки подозревают криминального авторитета Алексея Левина (Москаленко).

Следствие установило всех причастных к убийтсву facebook.com/uakateryna

Служба безопасности Украины объявила в розыск криминального авторитета Алексея Левина (Москаленко) по подозрению в организации убийства исполняющей обязанности управляющего делами мэрии Херсона, антикоррупционной активистки Екатерины Гандзюк.

Соответствующая информация обнародована на сайте Министерства внутренних дел в перечне разыскиваемых лиц, передают Українськi Новини.

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Указано, что Левину предъявлены подозрения по ч.2 п.4, п.6, п.11, п.12 ст. 115 (организация заказного убийства, осуществленного с особой жестокостью, с корыстными мотивами, группой лиц) Уголовного кодекса.

Из поля зрения правоохранителей Левин исчез 19 августа 2018 года Скриншот из видео

Получено разрешение суда на его задержание. Указано, что из поля зрения правоохранителей Левин исчез 19 августа 2018 года. По данным следствия, Левин был важным элементом подготовки и организации нападения на активистку.

Как сообщалось 21 декабря, СБУ сообщила о подозрении в убийстве Гандзюк семи фигурантам дела.