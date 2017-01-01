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На Приазовье прошли учения десантно-штурмовых войск

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Подразделение десантников подтвердило готовность выполнять задачи по назначению.
Военные учения на Приазовье
Военные учения на Приазовье
Скриншот из видео

На Приазовье в воскресенье, 20 января, было проведено обучение одного из подразделений, которое входит в состав резерва командующего Объединенных сил Сергея Наева.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

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Отмечается, что подразделение десантно-штурмовых войск было поднято по тревоге и, под прикрытием звена ударных вертолетов, совершило перемещение 8 транспортно-боевыми вертолетами на один из флангов обороны. Там было выполнено задание по захвату выгодного рубежа, также был остановлен противник, который пытался прорваться в глубину обороны украинских войск. В дальнейшем противника полностью уничтожили.

В штабе ООС отметили, что по временным показателям, слаженным действиям и результатам огневого поражения подразделение десантников подтвердило готовность выполнять задачи по назначению.

Как сообщалось 18 января, на Донбассе испытали САУ Пион и учились оборонять побережье.

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Теги: Донбасс, военные, десант, десантники, военные учения, Операция объединенных сил
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