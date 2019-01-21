Предвыборный штаб Порошенко возглавил Геннадий Москаль

Выдвижение Петра Порошенко в кандидаты в президенты пройдет 29 января в Киеве.

Москаль похвастался тем, что теперь возглавляет еще и штаб Порошенко mukachevo.net

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Глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль возглавил избирательный штаб кандидата в президенты Петра Порошенко. Об этом он заявил лино, передает mukachevo.net.

Политик рассказал, что, кроме должности председателя облгосадминистрации, он также является депутатом областного совета от БПП “Солидарность“, где возглавлет группу БПП “Солидарность“ из 15 человек.

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“Я также возглавляю центр партийной организации БПП “Солидарность“ и еще одновременно являюсь руководителем избирательного штаба и VIP-агитатором“, - заявил Москаль.

Местную ячейку БПП губернатор возглавил летом прошлого года. Официальное выдвижение Петра Порошенко в кандидаты в президенты должно состояться 29 января в киевском МВЦ.

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Напомним, ранее сообщалось, что к списку претендентов на должность президента Украины добавились еще три политика.