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Предвыборный штаб Порошенко возглавил Геннадий Москаль

Комментариев: 19
Выдвижение Петра Порошенко в кандидаты в президенты пройдет 29 января в Киеве.
Москаль похвастался тем, что теперь возглавляет еще и штаб Порошенко
Москаль похвастался тем, что теперь возглавляет еще и штаб Порошенко
mukachevo.net

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Глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль возглавил избирательный штаб кандидата в президенты Петра Порошенко. Об этом он заявил лино, передает mukachevo.net.

Политик рассказал, что, кроме должности председателя облгосадминистрации, он также является депутатом областного совета от БПП “Солидарность“, где возглавлет группу БПП “Солидарность“ из 15 человек.

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“Я также возглавляю центр партийной организации БПП “Солидарность“ и еще одновременно являюсь руководителем избирательного штаба и VIP-агитатором“, - заявил Москаль.

Местную ячейку БПП губернатор возглавил летом прошлого года. Официальное выдвижение Петра Порошенко в кандидаты в президенты должно состояться 29 января в киевском МВЦ.

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Напомним, ранее сообщалось, что к списку претендентов на должность президента Украины добавились еще три политика.

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Теги: выборы президента, Порошенко, штаб, выборы, Москаль
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Комментариев (19)
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xx1978xx    21.01.2019, 13:03
Оценка:  +2
xx1978xx
два дебила - это сила
ЗаУкраину    21.01.2019, 13:00
Оценка:  +3
ЗаУкраину
мос.каль, ты зубы нам не скаль.
Вот этот мос.каль и выбьет табуретку с под ног сизоРылого хряка, когда тот повисет на осине.

БМ, хвамилию без точки не пропущает..))
Люблю_Украину    21.01.2019, 12:56
Оценка:  +2
Люблю_Украину
От кляти моцкали, даже в штаб самого ПП пролезли)
atos    21.01.2019, 12:49
Оценка:  +5
atos
Безстыжий синий хряк, без зазрения совести, которой нету в принципе, хочет и далее заниматься уничтожением страны под названием Украина, порядочный человек на такое бы не пошёл, а покончил жизнь самоубийством, после всего, что он уже натворил. Безстыжая тварь.
Катилин    21.01.2019, 12:33
Оценка:  +6
Катилин
Жити по новому знову - предвыборный лозунг.
МАРИНА***КЛИМОВА    21.01.2019, 12:37
Оценка:  +7
МАРИНА***КЛИМОВА
Не, лозунг будет уже другой, "жити ще краше по новому"
Boxerogos    21.01.2019, 12:33
Оценка:  +7
Boxerogos
Помощник с такой фамилией безусловно поможет Пuдорошенко.Поможет добраться после выборов до славного города Ростов-на-Дону.))))))))))))))))
Dmitriy7    21.01.2019, 12:24
Оценка:  +10
Dmitriy7
ну геша отрабатуй хлеб бля
ВосставшийИзБана    21.01.2019, 12:17
Оценка:  -7
ВосставшийИзБана
Символично.
flacon9havi    21.01.2019, 12:23
Оценка:  -10
flacon9havi
Чесно кажучи, несвоєчасна іронія.
Коляка    21.01.2019, 12:06
Оценка:  -7
Коляка
базiкали
flacon9havi    21.01.2019, 12:04
Оценка:  -13
flacon9havi
Порох - наш президент. Тільки у нього виходить чмирити цапів і зміцнювати Україну. Інші кандидати - політичні імпотенти.
Коляка    21.01.2019, 12:08
Оценка:  +3
Коляка
Так набридли вже зі своїми казками! Россіеё можна прекриваться скільки завгодно і далі грабувати свій народ!
flacon9havi    21.01.2019, 12:22
Оценка:  -11
flacon9havi
Бідолага. Тебе пограбували? Ну, заспокойся. Не плакай. Нехай у твоєму житті це буде найвеличезне горе.
Коляка    21.01.2019, 12:27
Оценка:  +7
Коляка
НЕ умничай дурне созщданіе
TATOS    21.01.2019, 12:34
Оценка:  +3
TATOS
Тільки чомусь у нього за 5 років так і не вийшло подолати корупцію, повернути офшори, зломати систему попередників. Звичайно, йому потрібно віддати належне за безвіз та Томос. Більшого для народу він зробити не може, бо не має політичної волі. Антирейтинг у нього зашкалює. З моральної точки зору,
TATOS    21.01.2019, 12:40
Оценка:  -2
TATOS
він взагалі не повинен на другий термін балотуватись. Для спасіння України Смешко поки що найкраща кандидатура.
atos    21.01.2019, 12:54
Оценка:  +2
atos
Пригласишь своего любимого пороха к себе домой, обнимишь его и будет он у тебя лично президентом до конца твоих дней, долбоёб.
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