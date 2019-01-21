Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Грабители сумками выносили добро из ювелирки в Кривом Роге

Комментариев: 3
Камеры видеонаблюдения зафиксировали наглых преступников.
Преступники успели скрыться на автомобиле
Преступники успели скрыться на автомобиле
скриншот из видео

В городе Кривой Рог несколько мужчин ограбили ювелирный магазин на праздник Крещения, 19 января.

Видео с камер наблюдения магазина опубликовал Первый городской.

Читай также: Ограбление магазина бытовой техники в Днепре попало на видео

Судя по видео, грабители в масках ворвались в помещение. По предварительной версии, они отобрали оружие у охранника. На кадрах видно, как один из грабителей забирает автомат перед уходом. Грабители забрали ювелирные украшения из витрин и сложили их в синие хозяйственные сумки.

После ограбления мужчины скрылись на автомобиле. В городе был объявлен план-перехват. Дело расследуют по статье разбой.

Как сообщалось 14 января, в Киеве грабители приковали жертву наручниками на улице.

Поделись:
Теги: ограбление, ювелирный, Кривой Рог
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
raina_k    21.01.2019, 12:48
Оценка:  -2
raina_k
Менты отработали - план-перехват обьвили, дело открыли и закрыли, позор. Средь белого дня ограбили, с торбами сели в машину и уехали, столько камер сейчас везде и не найти не могут. Зачем нам эта полиция, они жрут 30% буджета, а толку отних ноль.
МАРИНА***КЛИМОВА    21.01.2019, 12:34
Оценка:  0
МАРИНА***КЛИМОВА
В ювелирном магазине, одна двух рублёвая камера которая к тому же смотрит в центр торгового зала просто в пол, да и почему охранник с автоматом никуя не сделал? Накуй такая охрана, дайте ему лучше свисток, результат такой же был бы)) Кривой Рог деприсивное дно.
SEMPENTY    21.01.2019, 12:32
Оценка:  -1
SEMPENTY
А как это можно отобрать оружие у охранника? На кой он там вообще нужен?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь