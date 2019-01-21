Грабители сумками выносили добро из ювелирки в Кривом Роге

Камеры видеонаблюдения зафиксировали наглых преступников.

Преступники успели скрыться на автомобиле скриншот из видео

В городе Кривой Рог несколько мужчин ограбили ювелирный магазин на праздник Крещения, 19 января.

Видео с камер наблюдения магазина опубликовал Первый городской.

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Судя по видео, грабители в масках ворвались в помещение. По предварительной версии, они отобрали оружие у охранника. На кадрах видно, как один из грабителей забирает автомат перед уходом. Грабители забрали ювелирные украшения из витрин и сложили их в синие хозяйственные сумки.

После ограбления мужчины скрылись на автомобиле. В городе был объявлен план-перехват. Дело расследуют по статье разбой.

Как сообщалось 14 января, в Киеве грабители приковали жертву наручниками на улице.