В "ЛДНР" пытались вывезти медикаменты на 0,5 млн грн

Борьба с незаконным перемещением товаров через линию разграничения усиливается.

На пункте пропуска Новотроицкое Донецкой области задержали двоих людей, пытавшихся незаконно вывезти на временно неподконтрольные украинской власти территории крупную партию медпрепаратов стоимостью 490 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-отдел Госпогранслужбы.

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Для оформления на выезд на оккупированные территории прибыли двое граждан Украины на легковых машинах, в салонах которых пограничники и представители Государственной фискальной службы обнаружили упаковки с препаратами.

Задержанные не смогли объяснить происхождение товара и заверили, что лишь получили его по почте и должны были передать знакомым на оккупированной территории.

Как отмечает Госпогранслужба, в связи с распорядком руководства ООС по усилению борьбы с незаконным перемещением товаров через линию разграничения пограничники фиксируют случаи закупки медикаментов на контролируемой территории Украины для дальнейшей их передачи для лечения боевиков Донбасса.

Представители ГФС изъяли медикаменты, которые пытались провести на оккупированные территории, и составили протокол об административном правонарушении по ч.1 ст. 204-3 КУоАП - нарушение порядка перемещения товаров в район или из района проведения антитеррористической операции.

Как сообщалось, в сентябре в "ЛДНР" не пропустили крупную партию смартфонов.