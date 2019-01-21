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В "ЛДНР" пытались вывезти медикаменты на 0,5 млн грн

Комментариев: 7
Борьба с незаконным перемещением товаров через линию разграничения усиливается.
В "ЛДНР" пытались вывезти медикаменты на 0,5 млн грн
© dpsu.gov.ua
Фото 1/5
  • Задержанные не смогли объяснить происхождение товара
  • Задержанные не смогли объяснить происхождение товара
  • Задержанные не смогли объяснить происхождение товара
  • Задержанные не смогли объяснить происхождение товара
  • Задержанные не смогли объяснить происхождение товара
В "ЛДНР" пытались вывезти медикаменты на 0,5 млн грн
Задержанные не смогли объяснить происхождение товара
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На пункте пропуска Новотроицкое Донецкой области задержали двоих людей, пытавшихся незаконно вывезти на временно неподконтрольные украинской власти территории крупную партию медпрепаратов стоимостью 490 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-отдел Госпогранслужбы.

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Для оформления на выезд на оккупированные территории прибыли двое граждан Украины на легковых машинах, в салонах которых пограничники и представители Государственной фискальной службы обнаружили упаковки с препаратами.

Задержанные не смогли объяснить происхождение товара и заверили, что лишь получили его по почте и должны были передать знакомым на оккупированной территории.

Как отмечает Госпогранслужба, в связи с распорядком руководства ООС по усилению борьбы с незаконным перемещением товаров через линию разграничения пограничники фиксируют случаи закупки медикаментов на контролируемой территории Украины для дальнейшей их передачи для лечения боевиков Донбасса.

Представители ГФС изъяли медикаменты, которые пытались провести на оккупированные территории, и составили протокол об административном правонарушении по ч.1 ст. 204-3 КУоАП - нарушение порядка перемещения товаров в район или из района проведения антитеррористической операции.

Как сообщалось, в сентябре в "ЛДНР" не пропустили крупную партию смартфонов.

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Теги: медикаменты, лекарства, "ЛДНР"
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Комментариев (7)
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deadwest    21.01.2019, 12:52
Оценка:  -5
deadwest
Тем временема,Ополченцы самопровозглашенной ДНР взяли в плен пьяного украинского военного. По данным представителя Народной милиции ДНР Даниила Безсонова, солдат ВСУ заблудился, будучи под воздействием алкоголя и наркотиков, и вышел на окопы ополчения.
deadwest    21.01.2019, 12:53
Оценка:  -5
deadwest
Украинский Боевик подтвердил опасения о намерении украинского оккупационного командования провести теракт с применением отравляющих веществ
deadwest    21.01.2019, 12:54
Оценка:  -5
deadwest
Пленный рассказал о недовольстве властями Украины в рядах ВСУ, особенно — действиями президента страны Петром Порошенко. Личные данные пленного украинского солдата, равно как и сведения о подразделении, в котором он служил, не сообщаются.
WTF2wtf    21.01.2019, 13:08
Оценка:  +2
WTF2wtf
Очень похоже на очередные высеры вечноупоротых Баси или Марочки.
Россияне специально таких даунов назначают говорящими головами оккупационных частей?
WTF2wtf    21.01.2019, 13:06
Оценка:  +3
WTF2wtf
Больной нацик,
ты так же скакало от радости, когда в Чекчне боевики захватывали российских солдат?

И откуда вообще инфа? Ты же постоянно российские инфопомои хаваешь ...
Gerda-50    21.01.2019, 12:51
Оценка:  0
Gerda-50
Пусть лечиться канаплей на минный полях !
flacon9havi    21.01.2019, 12:46
Оценка:  -2
flacon9havi
Нехай вата горить та повільно дохне від смердючої гонгрени. А цих двох на розмінування, доки не підірвуться.
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