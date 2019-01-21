Под депутатом в поезде "Херсон-Львов" сломалась верхняя полка

Кроме того, электронного билета не оказалось в данных у начальника поезда, а белье выдали с пятнами.

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При попытке использовать ее по назначению в поезде “Херсон – Львов“ 20 января сломалась верхняя полка. Об этом написал у себя в Facebook депутат Фастовского горсовета Виктор Гарвона.

Полка сломалась, когда депутат пытался на нее забраться www.facebook.com/garvona

“Окуеть, в мeнe сломалась полка. Подо мной шокированная пассажирка с нарушениями речи и слуха. Не от того, что полка провалилась. УЗ здесь нe виновата. Поезд 110 Хeрсон - Львов, вагон 14“, - пишет он.

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Депутат написал пояснительную записку с объяснением, как пытался забраться на верхнюю полку, и она сломалась. Позже Гаврона выявил неисправный элемент крепления. При этом железнодорожники не верят в то, что полка могла сломаться.

Гаврона написал объяснительную записку о том, что произошло www.facebook.com/garvona

“Пришли в коммeнтарии и железнодорожники. Нe верят, что полка оборвалась именно под основателем Общественного контроля железной дороги“, - возмутился депутат.

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Это уже второй инцидeнт в том же поезде, отметил депутат: первый случился тогда, когда у начальника поезда не оказалось в данных электронного билета, который предъявил Гаврона на входе в поезд.

Работники в поезде составили акт о сломавшейся полке www.facebook.com/garvona

Кроме того, Гавроне не понравилось и постельное белье - по его словам, оно было с пятнами: “А я ужe грешным делом подумал, что после подорожания до 50 грн белье наконец начнут стирать“.

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К остальным фото депутат добавил вид заснижeного тамбура вагона, “которым, к сожалению, ужe никого нe удивишь“.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве сломался вагон метро с пассажирами внутри. Пришлось остановить работу трех станций.