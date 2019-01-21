На Крым начали вещание 4 украинских телеканала

Вещание началось на основании выданных Нацсоветом разрешений на временное вещание.

Телеканалы ATR, ПРЯМИЙ, UATV в аналоге и СТБ в цифре начали вещание на Крым depositphotos.com/

В Геническом районе Херсонской области начали вещание в направлении Крыма еще четыре украинских телеканала.

Об этом сообщает член Национального совета по телевидению и радиовещанию Украины Сергей Костинский, передает allcrimea.net

Читай также: “Любой ценой мы не дадим“: у Порошенко ответили о подаче воды в Крым

По его информации, телеканалы ATR, ПРЯМИЙ, UATV в аналоге и СТБ в цифре начали вещание на основании выданных Национальным советом разрешений на временное вещание.

Ранее Национальный совет Украины по вопросам телерадиовещания выдал новые разрешения на временное вещание по упрощенной процедуре на временно неподконтрольных территориях в Донецкой области и в Крыму.

Тогда разрешения на временное вещание получили:

Черноморская телерадиокомпания (Чаплинка, Херсонская область),

UA:Крым(Чаплинка, Херсонская область),

5 канал (Чаплинка, Херсонская область и Донецкая область),

Телеканал Прямой (Донецкая область),

Свободное радио (Донецкая область),

Страна ЧМ (Донецкая область).

Как сообщалось 1 октября, в Донецкой области построили рекордно высокую телевышку.