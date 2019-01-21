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"СБУ vs ФСБ": СБУ сняла фильм о шпионах, "ихтамнетах" и гибридной войне

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Спецслужба предлагает всем желающим ознакомится с фактами обстрелов мирных городов, работой "зеленых человечков", диверсионных групп и агентурных сетей на территории Украины.
СБУ сняла фильм о борьбе с ФСБ
СБУ сняла фильм о борьбе с ФСБ
ssu.gov.ua

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СБУ выпустила документальный фильм “СБУ против ФСБ“, в котором рассказывается о борьбе двух спеслужб. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

“Лента проливает свет на жесткое противоборство СБУ со спецслужбами страны-агрессора“, - подчеркивает ведомство. События фильма посвящены работе обновленной СБУ с 2014 года.

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“В центре картины изображены ключевые аспекты гибридной войны, ведущейся против Украины - шпионские и агентурные сети, “пятая колонна“, управляемые Россией информационные платформы, диверсионные группы“, - анонсирует спецслужба. 

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“Широкая общественность может ознакомиться с тем, что Москва так тщательно пыталась скрыть: “зеленые человечки“, обстрелы мирных городов, российское оружие, сбивание “Боинга“, подготовка террористов, прямое вторжение на территорию Украины, провокации внутри нашей страны, организация политических убийств и терактов“, - подчеркивают в пресс-службе. 

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В ведомстве добавили, что в фильме на реальных примерах продемонстрировано, как спецоперации СБУ ломают гибридные планы РФ.

Напомним, ранее почетный патриарх Филарет рассказал о связях украинской церкви и СБУ.

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Теги: СБУ, ФСБ, фильм, Крым, оккупация, ОРДЛО, спецслужбы, шпионаж
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Комментариев (2)
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ХЪ    21.01.2019, 13:13
Оценка:  +1
ХЪ
путинская фабрика троллей просто сосет
ХЪ    21.01.2019, 13:13
Оценка:  +1
ХЪ
тупые кремлевские чурки
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