В Украине запретили препарат для профилактики рахита

Субъекты хозяйствования обязаны изъять препарат из обращения для последующей передачи на утилизацию .

Вигантол - используется для профилактики рахита и остеомаляции у детей и взрослых tsn.ua

В Украине запретили лекарственный препарат Вигантол.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на распоряжение Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

Читай также: В Украине запретили лекарство от гриппа

"В связи с поступлением информации от ООО Такеда Украина по выявлению лекарственного средства ВИГАНТОЛ®, раствор для приема внутрь масляный 0,5 мг/мл по 10 мл, серии 247675, производства Мерк КГаА, Германия, с маркировкой на русском языке, в соответствии с Конституцией Украины, статей 15, 22, 55 Закона Украины ... с целью активного противодействия распространению незарегистрированных лекарственных средств и таких, которые официально не ввозились на территорию Украины: ЗАПРЕЩАЮ реализацию, хранение и применение лекарственного средства ВИГАНТОЛ®, раствор для приема внутрь масляный 0,5 мг / мл по 10 мл производства Мерк КГаА, Германия с маркировкой на русском языке", - говорится в сообщении.

Субъектам хозяйствования, которые осуществляют реализацию, хранение и применение лекарственных средств, безотлагательно после получения данного распоряжения необходимо принять меры по:

проверке наличия лекарственного средства ВИГАНТОЛ®, раствор для приема внутрь масляный 0,5 мг/мл по 10 мл производства Мерк КГаА, Германия;

изъятию из обращения для последующей передачи на утилизацию или уничтожение;

информированию территориального органа Гослекслужбы о выполнении данного распоряжения;

предотвращению приобретения, реализации и применению лекарственного средства, приведенного в данном распоряжении.

Читай также: В Украине запретили ряд индийских лекарств

"Контроль за выполнением данного распоряжения осуществляют территориальные органы Гослекслужбы на соответствующей территории. Невыполнение данного распоряжения влечет за собой ответственность согласно действующему законодательству Украины", - уточнили в ведомстве.

Стоит отметить, Вигантол - используется для профилактики рахита и остеомаляции у детей и взрослых, профилактики дефицита витамина D, а также, как поддерживающее лечение остеопороза у взрослых пациентов.

Как сообщалось, с 1 января в Украине лекарства можно возвращать в аптек и менять.