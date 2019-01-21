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В Украине запретили препарат для профилактики рахита

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Субъекты хозяйствования обязаны изъять препарат из обращения для последующей передачи на утилизацию .
Вигантол - используется для профилактики рахита и остеомаляции у детей и взрослых
Вигантол - используется для профилактики рахита и остеомаляции у детей и взрослых
tsn.ua

В Украине запретили лекарственный препарат Вигантол.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на распоряжение Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

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"В связи с поступлением информации от ООО Такеда Украина по выявлению лекарственного средства ВИГАНТОЛ®, раствор для приема внутрь масляный 0,5 мг/мл по 10 мл, серии 247675, производства Мерк КГаА, Германия, с маркировкой на русском языке, в соответствии с Конституцией Украины, статей 15, 22, 55 Закона Украины ... с целью активного противодействия распространению незарегистрированных лекарственных средств и таких, которые официально не ввозились на территорию Украины: ЗАПРЕЩАЮ реализацию, хранение и применение лекарственного средства ВИГАНТОЛ®, раствор для приема внутрь масляный 0,5 мг / мл по 10 мл производства Мерк КГаА, Германия с маркировкой на русском языке", - говорится в сообщении.

Субъектам хозяйствования, которые осуществляют реализацию, хранение и применение лекарственных средств, безотлагательно после получения данного распоряжения необходимо принять меры по:

  • проверке наличия лекарственного средства ВИГАНТОЛ®, раствор для приема внутрь масляный 0,5 мг/мл по 10 мл производства Мерк КГаА, Германия;
  • изъятию из обращения для последующей передачи на утилизацию или уничтожение;
  • информированию территориального органа Гослекслужбы о выполнении данного распоряжения;
  • предотвращению приобретения, реализации и применению лекарственного средства, приведенного в данном распоряжении.

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"Контроль за выполнением данного распоряжения осуществляют территориальные органы Гослекслужбы на соответствующей территории. Невыполнение данного распоряжения влечет за собой ответственность согласно действующему законодательству Украины", - уточнили в ведомстве.

Стоит отметить, Вигантол - используется для профилактики рахита и остеомаляции у детей и взрослых, профилактики дефицита витамина D, а также, как поддерживающее лечение остеопороза у взрослых пациентов.

Как сообщалось, с 1 января в Украине лекарства можно возвращать в аптек и менять.

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Теги: лекарства, запрет, аптеки, медикаменты
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Комментариев (3)
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atos    21.01.2019, 13:54
Оценка:  +1
atos
Тут никакого лекарства не хватит, 90% населения с врождённым рахитом головного мозга))))
Алексей    21.01.2019, 13:34
Оценка:  +1
Алексей
не забашляли вовремя разрешаторам. та нехай все дохнут. личное бабло важнее.
Boxerogos    21.01.2019, 13:25
Оценка:  +2
Boxerogos
Слава запрету!Рахитам слава!
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