Самолет Минобороны США мониторит Приднестровье и Одесскую область

Самолет модернизирован и оснащен специальным оборудованием для разведки и наблюдения.

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Самолет Beech King Air 200T компании Dynamic Avlease, которая является подрядчиком Минобороны США, осуществляет облет Одесской области вдоль границы с Молдовой. Об этом сообщает “Украинский милитарный портал“.

Самолет оснащен специальным оборудованием для разведки mil.in.ua

Полет осуществляется вдоль территории непризнанного Приднестровья. Самолет модернизирован и оснащен специальным оборудованием, что позволяет ему выполнять различные задачи по разведке и наблюдению.

Маршрут самолета Минобороны США над Одесской областью и Черным морем mil.in.ua

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В частности, на его борту расположены оптико-электронные станции и радиолокационная станция, которая включает лазерный дальномер, лазерную подсветку целей, телекамеру со специальным объективом и другое специальное оборудование.

На прошлой неделе аналогичный полет совершал самолет-разведчик Beech MC-12W Liberty Военно-воздушных сил США.

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Напомним, ранее сообщалось, что российские военные корабли начали слежение за американскими эсминцами в Балтийском море.