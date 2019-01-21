Самолет Минобороны США мониторит Приднестровье и Одесскую область
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Самолет Beech King Air 200T компании Dynamic Avlease, которая является подрядчиком Минобороны США, осуществляет облет Одесской области вдоль границы с Молдовой. Об этом сообщает “Украинский милитарный портал“.
Полет осуществляется вдоль территории непризнанного Приднестровья. Самолет модернизирован и оснащен специальным оборудованием, что позволяет ему выполнять различные задачи по разведке и наблюдению.
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В частности, на его борту расположены оптико-электронные станции и радиолокационная станция, которая включает лазерный дальномер, лазерную подсветку целей, телекамеру со специальным объективом и другое специальное оборудование.
На прошлой неделе аналогичный полет совершал самолет-разведчик Beech MC-12W Liberty Военно-воздушных сил США.
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Напомним, ранее сообщалось, что российские военные корабли начали слежение за американскими эсминцами в Балтийском море.