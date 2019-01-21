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Самолет Минобороны США мониторит Приднестровье и Одесскую область

Комментариев: 4
Самолет модернизирован и оснащен специальным оборудованием для разведки и наблюдения.
Самолет-разведчик мониторит территорию вдоль границы Приднестровья
Самолет-разведчик мониторит территорию вдоль границы Приднестровья
mil.in.ua

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Самолет Beech King Air 200T компании Dynamic Avlease, которая является подрядчиком Минобороны США, осуществляет облет Одесской области вдоль границы с Молдовой. Об этом сообщает “Украинский милитарный портал“.

Самолет оснащен специальным оборудованием для разведки
Самолет оснащен специальным оборудованием для разведки
mil.in.ua

Полет осуществляется вдоль территории непризнанного Приднестровья. Самолет модернизирован и оснащен специальным оборудованием, что позволяет ему выполнять различные задачи по разведке и наблюдению.

Маршрут самолета Минобороны США над Одесской областью и Черным морем
Маршрут самолета Минобороны США над Одесской областью и Черным морем
mil.in.ua

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В частности, на его борту расположены оптико-электронные станции и радиолокационная станция, которая включает лазерный дальномер, лазерную подсветку целей, телекамеру со специальным объективом и другое специальное оборудование.

На прошлой неделе аналогичный полет совершал самолет-разведчик Beech MC-12W Liberty Военно-воздушных сил США.

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Напомним, ранее сообщалось, что российские военные корабли начали слежение за американскими эсминцами в Балтийском море.

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Теги: Минобороны США, самолет, разведка, Черное море, Одесса, Приднестровье
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Комментариев (5)
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deadwest    21.01.2019, 14:10
Оценка:  -4
deadwest
самую сильную армия моняторят)))
Woodbrother    21.01.2019, 14:52
Оценка:  0
Woodbrother
Приднестровье сканируют. Видимо скоро приднестровью капец.
Коляка    21.01.2019, 13:59
Оценка:  -4
Коляка
Это добровольная капитуляция
    21.01.2019, 13:36
Оценка:  -3
А НА САМОЙ СИЛЬНОЙ АРМИИ КОНТИНЕНТА ХОТЬ ЧТО ТО САМИ МОГУТ СДЕЛАТЬ БЕЗ ХОЗЯЕВ ?
Woodbrother    21.01.2019, 14:52
Оценка:  0
Woodbrother
Рога обломали рассейским агрессорам на Донбассе исключительно сами, без чьей либо поддержки. Разве это не прекрасно
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