В Черном море из-за тумана закрыли два канала

В Николаевском, Одесском и Херсонском морских портах ввели ограничения по грузовым работам.

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В Украине закрыли два морских канала из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщила Администрация морских портов Украины, передает УНН.

“В пятницу закрыты для прохода судов Бугско-Днепровско-лиманский и Херсонский морской каналы“, - уточнили в пресс-службе ведомства.

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Указанные выше ограничения введены из-за тумана. Кроме того, в Николаевском, Одесском и Херсонском морских портах ввели ограничения по грузовым работам из-за дождя.

Напомним, ранее сообщалось, что в страдающем от засухи Израиле 9 января выпал снег.