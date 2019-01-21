На Закарпатье случайно застрелился первокурсник

Прань любил оружие, изготовлял самодельные патроны.

В комнате у погибшего нашли монтажные патроны, гильзы, порох depositphotos.com

На Закарпатье от огнестрельного ранения в голову погиб 18-летний студент. Трагедия произошла 17 января. По предварительным данным, парень развлекался с оружием.

Об этом сообщает Mukachevo.net со ссылкой на Главное управление Нацполиции Закарпатья.

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Около 21:40 в полицию поступило сообщение из областной клинической больницы в Ужгороде, о том, что скорая доставила к ним мужчину с огнестрельным ранением в голову.

Пострадавшим был парень 2001 года рождения, житель Ужгородского района. Студент первого курса университета скончался в больнице, не приходя в сознание.

Как рассказали в полиции, парня во дворе возле летней кухни обнаружила мать. По предварительным данным, 17-летний юноша любил оружие, изготовлял самодельные патроны. В комнате у погибшего нашли монтажные патроны, гильзы, порох и различные инструменты для изготовления оружия.

Открыто уголовное производство по ч.1 статьи 115 КУ Украины (умышленное убийство с пометкой “бытовой несчастный случай“).

Как сообщалось 12 декабря, под Запорожьем отец случайно подстрелил 10-летнего сына.