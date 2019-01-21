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Ляшко на съезде сделал селфи и доказал, что сам ведет Facebook

Комментариев: 6
Ляшко на съезде сделал селфи и доказал, что сам ведет Facebook

Перед тем, как произнести речь на съезде РПЛ по выдвижению кандидата в Президенты, Олег Ляшко сделал селфи с людьми на свой телефон и запостил в соцсети Facebook, пишет пресс-служба.

"Сейчас на Facebook поставлю. Пусть вся страна видит наш с вами съезд. Смотрите, какую мощную команду мы сделали. Хочу, чтобы вся страна видела эту мощную команду. Часто спрашивают: сам я веду Facebook - вот подтверждение. Что пишем в фотографии ? Самые лучшие люди Украины, лучшая команда, которая каждому дает шанс! ", - сказал Ляшко, выставляя фото.

В тот самый момент пост с текстом появился в соцсети.

"Стоит. Можно ставить лайки, если есть телефоны", - отметил лидер РПЛ.

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Комментариев (6)
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Sirko_123    21.01.2019, 14:50
Оценка:  0
Sirko_123
Клоун и его клоунята.
deadwest    21.01.2019, 14:38
Оценка:  +1
deadwest
Тем временем, Доктор Смерть посоветовала украинцам отдать предпочтение красной икре, так как массовое производство черной икры угрожает популяции осетровых.
deadwest    21.01.2019, 14:39
Оценка:  +1
deadwest
«Помните, что, покупая непроверенную икру или мясо осетровых, вы делаете свой вклад в их уничтожение» – подытожила Супрун.
deadwest    21.01.2019, 14:39
Оценка:  +1
deadwest
В стране, где далеко не каждый может позволить себе оплатить услуги ЖКХ, говорить о красной/черной икре просто кощунство.
толян04    21.01.2019, 14:19
Оценка:  +2
толян04
а на заднем плане фотки члены его "кружка"?
Коляка    21.01.2019, 14:03
Оценка:  +2
Коляка
ФляЖко! Съешь фалафель!
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