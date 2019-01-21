Ляшко на съезде сделал селфи и доказал, что сам ведет Facebook

Перед тем, как произнести речь на съезде РПЛ по выдвижению кандидата в Президенты, Олег Ляшко сделал селфи с людьми на свой телефон и запостил в соцсети Facebook, пишет пресс-служба.

"Сейчас на Facebook поставлю. Пусть вся страна видит наш с вами съезд. Смотрите, какую мощную команду мы сделали. Хочу, чтобы вся страна видела эту мощную команду. Часто спрашивают: сам я веду Facebook - вот подтверждение. Что пишем в фотографии ? Самые лучшие люди Украины, лучшая команда, которая каждому дает шанс! ", - сказал Ляшко, выставляя фото.

В тот самый момент пост с текстом появился в соцсети.

"Стоит. Можно ставить лайки, если есть телефоны", - отметил лидер РПЛ.