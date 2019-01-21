В Одессе произошел взрыв возле ресторана: есть пострадавший
Получивший резаную рану предплечья мужчина отказался от госпитализации.
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У ресторана в Ванном переулке в Одессе прогремел взрыв. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции области.
Сообщение о взрыве поступило около полудня, отметило ведомство. “По предварительным данным, в результате происшествия один человек получил повреждения в виде резаной раны предплечья“, - сообщила пресс-служба.
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Пострадавшему на месте было оказана медицинская помощь, от госпитализации мужчина отказался. Полиция устанавливает причины и обстоятельства происшествия.
Напомним, ранее сообщалось, что в Виннице в общежитии произошел пожар.