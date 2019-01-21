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В Одессе произошел взрыв возле ресторана: есть пострадавший

Комментариев: 3
Получивший резаную рану предплечья мужчина отказался от госпитализации.
Одесская полиция расследует обстоятельства взрыв у ресторана
Одесская полиция расследует обстоятельства взрыв у ресторана
od.npu.gov.ua

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У ресторана в Ванном переулке в Одессе прогремел взрыв. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции области.

В результате происшествия мужчина получил ранение плеча
В результате происшествия мужчина получил ранение плеча
od.npu.gov.ua

Сообщение о взрыве поступило около полудня, отметило ведомство. “По предварительным данным, в результате происшествия один человек получил повреждения в виде резаной раны предплечья“, - сообщила пресс-служба. 

Сообщение о взрыве поступило в полицию около 12:00
Сообщение о взрыве поступило в полицию около 12:00
od.npu.gov.ua

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Пострадавшему на месте было оказана медицинская помощь, от госпитализации мужчина отказался. Полиция устанавливает причины и обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее сообщалось, что в Виннице в общежитии произошел пожар.

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Теги: взрыв, Одесса, ресторан, ранение, мужчина, полиция
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Комментариев (3)
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