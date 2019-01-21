Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Арсенал оружия нашли на стрелковом комплексе для олимпийцев возле Броваров

Комментариев: 4
Обнаружены сотни единиц боевого военного оружия.
При обысках нашли десятки ящиков с патронами
При обысках нашли десятки ящиков с патронами
Скриншот из видео

Правоохранители ГПУ и Нацполиции обнаружили сотни единиц боевого военного оружия и десятки ящиков с патронами на стрелковом комплексе Сапсан, который находится возле города Бровары Киевской области.

Читай также: У пенсионера в Черниговской области нашли арсенал оружия

Как пишет СтопКор, обыски проводились на территории 201-го военного городка, где расположена компания Сапсан-Спорт.

Стоит отметить, что компания неоднократно проводила соревнования и разнообразные турниры, позиционируя себя как база олимпийской и паралимпийской подготовки.

Подробнее об этом рассказывается в обнародованном телесюжете.

Читай также: В Бердянске задержали мужчину с гранатометом

Отметим, что основатель комплекса Юрий Кижский ранее уже становился участником скандала. В частности, как писали журналисты, Кижский заключил договор аренды земли с Министерством обороны, после чего отказался от половины арендованного участка, но продолжил им пользоваться бесплатно.

Как сообщалось 12 декабря, в Каменском обнаружили крупный склад оружия.

Поделись:
Теги: Киевская область, оружие
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (5)
Отсортировать по дате Вниз
deadwest    21.01.2019, 14:57
Оценка:  -3
deadwest
Тем временем, одиозный экс-АТОшник Илья Кива выдвинул свою кандидатуру на пост президента Украины.
deadwest    21.01.2019, 14:57
Оценка:  -5
deadwest
Это тот самый, который будучи командиром батальона «Полтавщина», привязывал своих подчиненных к столбам на несколько суток, снимал их на камеру и отправлял видосики родственникам.
deadwest    21.01.2019, 14:57
Оценка:  -5
deadwest
Это тот самый, который вместе с депутатом от БПП Дмитрием Лубинцом, крышевали контрабанду из ЛДНР после введения блокады. И как вишенка на торте, это тот самый Кива, который поджег здание телеканала «Интер» в 2016 году.
Ехидный    21.01.2019, 15:26
Оценка:  +4
Ехидный
Что ж ты сам себе подосрал - все негатив, и тут в конце такой позитив!
Бувший_східняк    21.01.2019, 14:51
Оценка:  +2
Бувший_східняк
Не надюша ли кладку делала?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь