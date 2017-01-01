Возле Броваров на стрелковом комплексе для олимпийцев нашли арсенал оружия

Обнаружены сотни единиц боевого военного оружия.

При обысках нашли десятки ящиков с патронами Скриншот из видео

Правоохранители ГПУ и Нацполиции обнаружили сотни единиц боевого военного оружия и десятки ящиков с патронами на стрелковом комплексе Сапсан, который находится возле города Бровары Киевской области.

Читай также: У пенсионера в Черниговской области нашли арсенал оружия

Как пишет СтопКор, обыски проводились на территории 201-го военного городка, где расположена компания Сапсан-Спорт.

Стоит отметить, что компания неоднократно проводила соревнования и разнообразные турниры, позиционируя себя как база олимпийской и паралимпийской подготовки.

Подробнее об этом рассказывается в обнародованном телесюжете.

Читай также: В Бердянске задержали мужчину с гранатометом

Отметим, что основатель комплекса Юрий Кижский ранее уже становился участником скандала. В частности, как писали журналисты, Кижский заключил договор аренды земли с Министерством обороны, после чего отказался от половины арендованного участка, но продолжил им пользоваться бесплатно.

Как сообщалось 12 декабря, в Каменском обнаружили крупный склад оружия.