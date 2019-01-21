Петренко объяснил, как Симоненко может попасть в бюллетень

Согласно закону о декоммунизации, ЦИК не сможет зарегистрировать его от запрещенной законом партии.

ЦИК просто не имеет права пропустить на выборы кандидата от КПУ EPA/UPG

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Партии, деятельность которых попадает под действие закона о декоммунизации, не имеют права выдвигать своих кандидатов в президенты. Об этом заявил министр юстиции Павел Петренко, передает Интерфакс-Украина.

В таком случае регистрация возможна только в формате самовыдвижения, пояснил он. “Согласно закону о декоммунизации, среди форм запрета деятельности Компартии есть также запрет участия в избирательном процессе. Это норма прямого действия“, - подчеркнул министр.

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Поэтому, если лидер Коммунистической партии Украины Петр Симоненко захочет выдвигаться кандидатом в президенты, то может использовать такой юридический инструмент, как самовыдвижение, отметил он.

“В юридическом русле можно говорить только о такой возможности его участия в выборах… ЦИК и органы, которые проводят проверку, выясняют, не попадают ли под запрет по закону о декоммунизации партии, которые выдвигают того или иного кандидата“, - говорит Петренко.

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“Если такая партия попадает под запрет, то она не имеет права выдвигать кандидатов на президентскую или парламентскую кампанию“, - добавил он. Такой же запрет распространяется также на ряд “сателлитов“ КПУ, отметил министр.

Напомним, 3 января Петр Симоненко заявил, что собирается баллотироваться в президенты Украины. В КИУ пояснили, что сделать это с партийным билетом КПУ никак не получится.