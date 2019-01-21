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Петренко объяснил, как Симоненко может попасть в бюллетень

Комментариев: 13
Согласно закону о декоммунизации, ЦИК не сможет зарегистрировать его от запрещенной законом партии.
ЦИК просто не имеет права пропустить на выборы кандидата от КПУ
ЦИК просто не имеет права пропустить на выборы кандидата от КПУ
EPA/UPG

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Партии, деятельность которых попадает под действие закона о декоммунизации, не имеют права выдвигать своих кандидатов в президенты. Об этом заявил министр юстиции Павел Петренко, передает Интерфакс-Украина.

В таком случае регистрация возможна только в формате самовыдвижения, пояснил он. “Согласно закону о декоммунизации, среди форм запрета деятельности Компартии есть также запрет участия в избирательном процессе. Это норма прямого действия“, - подчеркнул министр.

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Поэтому, если лидер Коммунистической партии Украины Петр Симоненко захочет выдвигаться кандидатом в президенты, то может использовать такой юридический инструмент, как самовыдвижение, отметил он.

“В юридическом русле можно говорить только о такой возможности его участия в выборах… ЦИК и органы, которые проводят проверку, выясняют, не попадают ли под запрет по закону о декоммунизации партии, которые выдвигают того или иного кандидата“, - говорит Петренко. 

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“Если такая партия попадает под запрет, то она не имеет права выдвигать кандидатов на президентскую или парламентскую кампанию“, - добавил он. Такой же запрет распространяется также на ряд “сателлитов“ КПУ, отметил министр.

Напомним, 3 января Петр Симоненко заявил, что собирается баллотироваться в президенты Украины. В КИУ пояснили, что сделать это с партийным билетом КПУ никак не получится.

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Теги: Симоненко, ЦИК, выборы президента, Петренко, Минюст, КПУ, декоммунизация
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Комментариев (13)
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ЗаУкраину    21.01.2019, 16:15
Оценка:  0
ЗаУкраину
Это тот самый "чесный" петренко, который наложил лапу на весь КОНФИСКАТ, и продает его исключительно для пополнения своего кармана?Это тот которого называют "карманным мальчиком" семьи яЙценюха?
И это ЧМО судит кого можно а кого низзя пропускать в кандидаты?

Ню-ню, гилляка на осине и для него есть.
Sirko_123    21.01.2019, 15:21
Оценка:  -1
Sirko_123
Один среди всех нормальный.
СтальнаяКрыса    21.01.2019, 15:16
Оценка:  -4
СтальнаяКрыса
Надо действовать по приципу-"комуняку на гіляку" и ни каких проблем с симоненко не будет. Не ужели куска верёвки пеньковой нету?
Goga19041984    21.01.2019, 15:51
Оценка:  +2
Goga19041984
стальной петушоночек, как там тебя твои "побратимы" в попку еще шпилят прославляю петю и томос?
Goga19041984    21.01.2019, 15:09
Оценка:  +1
Goga19041984
лучше этот чем Петя.
СтальнаяКрыса    21.01.2019, 15:18
Оценка:  -3
СтальнаяКрыса
Может ещё путина предложишь, чмо пророссийское?!
deadwest    21.01.2019, 15:09
Оценка:  0
deadwest
Тем временем, в Украине почти 5 тыс. официально зарегистрированных миллионеров. свыше 1 млн грн доходов в прошлом году задекларировали 4,81 тыс. налогоплательщиков.
deadwest    21.01.2019, 15:09
Оценка:  0
deadwest
Самому младшему миллионеру исполнилось семь лет, а самому старшему – 99.
deadwest    21.01.2019, 15:10
Оценка:  0
deadwest
Зрада чи Пермога.
Перегар    21.01.2019, 15:08
Оценка:  -1
Перегар
Губастый объявился. Шо партийны актив про...бал, деньги понадобились?
Бувший_східняк    21.01.2019, 14:58
Оценка:  -2
Бувший_східняк
Хай іде від жовтенят.
Bиoлeттa_    21.01.2019, 14:57
Оценка:  +1
Bиoлeттa_
А 20 років тому він ледь не переміг Кучму.
Люблю_Украину    21.01.2019, 15:37
Оценка:  -1
Люблю_Украину
потому и запретили. запрет есть неотъемлемая часть настоящей демократии!
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