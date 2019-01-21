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В Ровенской области 58 школ продлили каникулы из-за гриппа

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За прошедшую неделю в Ровенской области гриппом и ОРВИ заболело почти 8 000 человек, среди которых более половины - дети.
Уровень эпидемического порога в Костопольском районе превышен в два раза
Уровень эпидемического порога в Костопольском районе превышен в два раза
rivnepost.rv.ua

В Ровенской области в 58 учебных заведениях еще на неделю продлили каникулы из-за высокой заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей.

Об этом в понедельник, 21 января, сообщает местное издание Рівне Вечірнє.

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Указано, что за прошедшую неделю в Ровенской области гриппом и ОРВИ заболело почти 8 000 человек, среди которых - 4,5 тыс. детей. По данным Ровенского областного лабораторного центра, на прошлой неделе госпитализировали 177 больных, из них 117 детей.

"Самая высокая заболеваемость остается в Костопольском районе, где в течение недели заболели 1,2 тыс. человек. Уровень эпидемического порога превышен в два раза. Сейчас во всех школах района еще на неделю продлили каникулы", - пишет газета.

Известно, что меньше эпидпорога заболеваемость ОРВИ и гриппом в Дубенском районе, однако каникулы в школах этого района продлили до 1 февраля. Кроме того, решением местной общины прекратили на неделю обучение в Бугринском и Вильгирском учебно-воспитательном комплексах Гощанского района области.

Как сообщалось 21 января, в Чернигове от "свиного гриппа" скончался уже пятый человек.

Эта же новость на Корреспондент
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Теги: вирусы, дети, грипп, заболевание, ОРВИ, школа
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Комментариев (3)
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deadwest    21.01.2019, 15:24
Оценка:  -1
deadwest
Из Харькова пишут: в городских и коммерческих учреждениях готовятся к массовому нашествию разнообразных проверяльщиков. Налоговики, безопасность труда, и так далее. Срочно нужны деньги на выборы, а штрафы - отличный источник: ведь не бывает же такого, чтобы всё было в порядке и по налогам,
deadwest    21.01.2019, 15:25
Оценка:  -1
deadwest
и по организации труда. Прямо кучмизм какой-то. Бандитская панда, и всё тут.
deadwest    21.01.2019, 15:25
Оценка:  -1
deadwest
Дорогая редакция одобряет, и напоминает вменяемым гражданам Украины: эти твари будут давить вас, пока не задавят их самих. Держите это в своих головах - даже если пока вы не в силах этого изменить.
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