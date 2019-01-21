В Ровенской области 58 школ продлили каникулы из-за гриппа

За прошедшую неделю в Ровенской области гриппом и ОРВИ заболело почти 8 000 человек, среди которых более половины - дети.

Уровень эпидемического порога в Костопольском районе превышен в два раза rivnepost.rv.ua

В Ровенской области в 58 учебных заведениях еще на неделю продлили каникулы из-за высокой заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей.

Об этом в понедельник, 21 января, сообщает местное издание Рівне Вечірнє.

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Указано, что за прошедшую неделю в Ровенской области гриппом и ОРВИ заболело почти 8 000 человек, среди которых - 4,5 тыс. детей. По данным Ровенского областного лабораторного центра, на прошлой неделе госпитализировали 177 больных, из них 117 детей.

"Самая высокая заболеваемость остается в Костопольском районе, где в течение недели заболели 1,2 тыс. человек. Уровень эпидемического порога превышен в два раза. Сейчас во всех школах района еще на неделю продлили каникулы", - пишет газета.

Известно, что меньше эпидпорога заболеваемость ОРВИ и гриппом в Дубенском районе, однако каникулы в школах этого района продлили до 1 февраля. Кроме того, решением местной общины прекратили на неделю обучение в Бугринском и Вильгирском учебно-воспитательном комплексах Гощанского района области.

Как сообщалось 21 января, в Чернигове от "свиного гриппа" скончался уже пятый человек.