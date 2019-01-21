В Запорожье первый приход перешел в ПЦУ
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Первая община в Запорожье приняла решение о переходе из УПЦ МП. Об этом пишет uanova.net.
В ПЦУ, по данным издания, перешла община запорожского храма Веры, Надежды, Любви и матери их Софии.
Приход покинул УПЦ МП и официально влился в новосозданную церковь. В 2018 году частью этой же церковной общины уже было принято решение покинуть УПЦ МП.
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О деталях перехода священнослужитель расскажет лично по возвращению из Киева в Запорожье.
Общее количество парафий, уже официально присоединившихся к ПЦУ, приблизилось к 90, пишет издание.
Напомним, ранее сообщалось, что в Черкасской области сразу три прихода решили перейти в ПЦУ.