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В Запорожье первый приход перешел в ПЦУ

Комментариев: 5
Часть общины ушла из Московского патриархата еще в конце 2018 года.
В Запорожье первыд приход уже перешел в ПЦУ
В Запорожье первыд приход уже перешел в ПЦУ
facebook.com/ZaporozhEparchia

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Первая община в Запорожье приняла решение о переходе из УПЦ МП. Об этом пишет uanova.net.

В ПЦУ, по данным издания, перешла община запорожского храма Веры, Надежды, Любви и матери их Софии. 

Приход покинул УПЦ МП и официально влился в новосозданную церковь. В 2018 году частью этой же церковной общины уже было принято решение покинуть УПЦ МП.

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О деталях перехода священнослужитель расскажет лично по возвращению из Киева в Запорожье. 
Общее количество парафий, уже официально присоединившихся к ПЦУ, приблизилось к 90, пишет издание.

Напомним, ранее сообщалось, что в Черкасской области сразу три прихода решили перейти в ПЦУ.

 

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Теги: Запорожье, ПЦУ, УПЦ МП, православие, Томос, переход
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Комментариев (5)
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BROKER666    21.01.2019, 15:54
Оценка:  -1
BROKER666
сегодня какой-то п0ц блевал желчью что в крупных городах исхода из рпц в ПЦУ не будет...
Boxerogos    21.01.2019, 15:53
Оценка:  0
Boxerogos
ПЦУ-ПсевдоЦерковьУпорошенко.Специ ально для упорышей из числа элОхтората непросыхающего Петьки-Пuдора.Видимо это тоже Пэрэмога для этого жалкого алкоголика-хyecoca.
deadwest    21.01.2019, 15:27
Оценка:  +4
deadwest
В Тернопольской области прихожане УПЦ МП провели богослужение на улице на морозе.Это произошло после того, как представители СЦУ захватили Свято-Троицкий храм УПЦ села Ростоки Кременецкого района.
deadwest    21.01.2019, 15:27
Оценка:  +2
deadwest
Рейдерская группа во главе с тремя "священниками" Киевского патриархата (ПЦУ) проникла в храм через боковые двери, не пустив в помещение ни настоятеля отца Петра Слободяна, ни его прихожан.
deadwest    21.01.2019, 15:27
Оценка:  +2
deadwest
В результате люди просто под открытым небом, на морозе отслужили литургию. Из храма даже не включили наружный свет, все было отслужено в темноте с подсветкой телефонами и фонариками.
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