Сумская полиция разоблачила канал сбыта наркотиков "ворам в законе"

"Постоянными клиентами" даркодилеров были, в частности, лидеры криминальных группировок.

Сотрудники Департамента внутренней безопасности НПУ и подразделений полиции Сумской области разоблачили группу лиц, которая занималась сбытом наркотиков на территории Сумской области и областного центра.

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции области.

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"Организатором группы оказался 36-летний житель Сум, который в 2014 году был уличен в организации сбыта психотропного вещества "амфетамин". Он был задержан, однако суд избрал ему меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей. Оказавшись на свободе, злоумышленник наладил канал поставки в Сумской области метадона и сеть его распространения. В состав преступной группы входил еще один 36-летний соорганизатор и четверо дилеров - местные жители в возрасте от 28 до 35 лет", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что "постоянными клиентами" этой группы являются и лидеры криминальных группировок: так называемые "смотрящие" и "воры в законе". Также свой "товар" дилеры поставляли и заключенным через почтовые отправления.

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Трех участников преступной группы задержали на основании ст.208 УПК Украины, им объявлено подозрение по ч.3 ст.307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК Украины.

Готовится представление в суд о взятии подозреваемых под стражу. Продолжаются следственные действия, направленные на установление и привлечение к ответственности всех членов наркогруппировки.

Как сообщалось 16 января, в Херсоне полиция изъяла крупную партию амфетамина.