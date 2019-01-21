Политолог рассказал о кандидатской программе Вилкула

Выдвижение в президенты Александра Вилкула прошло в два этапа. Сначала состоялся съезд партии , на котором было принято официальное решение выдвинуть Александра Вилкула на пост Президента Украины, затем I Всеукраинский форум мира и развития, который показал широкую поддержку этого решения. Пишет на своей странице в Фейсбук политолог Сергей Балашко.

Далее, он упоминает, что Александр Вилкул представил пошаговую программу вывода Украины из кризиса “Мир и развитие. Четыре шага к успеху“. Впрочем, по его мнению, ничего принципиально нового сказано не было.

“Тезисно программа кандидата Вилкула выглядит примерно так:

1) введение на Донбасс миротворцев из Беларуси, Казахстана, Азербайджана, Швеции, Австрии и Финляндии; переговоры о геополитическом статусе Украины с Россией и США; восстановление инфраструктуры Донбасса и возвращение вынужденных переселенцев домой;

2) унитарная и нейтральная Украина; государственный язык – украинский, но типа гуманитарная и культурная автономия регионов; Президент избирается Верховной Радой; запрет на применение армии внутри страны;

3) сокращение в 10 раз чиновников; модель налогообложения 15-15-15 – подоходный налог, НДС и налог на прибыль / выведенный капитал по 15%;

4) восстановление выплат при рождении (100 тыгр за первого ребёнка, 200 – за второго, 400 – за третьего и каждого следующего); коэффициент 1,5 к средней зарплате по области для преподавателей и врачей“.

Также Белашко упоминает и других присутствующих: “участники форума тепло приветствовали Вадима Новинского, Бориса Колесникова, Татьяну Бахтееву и других товарищей товарища Вилкула по борьбе с антинародным режимом. Из других партий Александра Вилкула поддержала “Сильная Украина“ в лице её лидера Светланы Фабрикант, которая приветствовала участников форума со всем своим одесским колоритом“.

По мнению эксперта, наибольшими аплодисментами участники форума встречали критику медицинской реформы. “В общем и целом, в Запорожском дворце спорта “Юность“ было сказано много правильных слов. Вопрос только в том, насколько дела Александра Вилкула и его команды будут соответствовать этим правильным словам“.