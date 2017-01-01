На КПП Марьинка задержан боевик, вымогавший секс и деньги

Парень вместе с другими наемниками вымогали деньги у проезжающих граждан.

На контрольно-пропускном пункте Марьинка сотрудники полиции и контрразведчики оперативной группы Службы безопасности Украины в Днепропетровской области задержали 19-летнего боевика так называемой “молодой гвардии ДНР“.

Об этом сообщает пресс-служба полиции в Донецкой области.

Читай также: СБУ раскрыла имя российского писателя, устроившего взрыв в Украине

Отмечается что парень ехал к своим родителям в г. Угледар и сейчас находится в Марьинском отделении полиции, где с ним работают следователи. По данным правоохранителей, в марте 2015 года он вступил в ряды террористов.

“Ему позвонил работник полиции “ДНР“ и предложил пополнить ряды новобранцев, которые должны нести службу на блокпостах. Парень согласился. Его сразу отправили на блокпост “Горыныч“, который расположен между Горловкой и Донецком“, - говорится в сообщении.

Сообщается, что в его обязанности входила проверка лиц, осуществление контрольно-пропускного режима, проверка документов.

“По словам правонарушителя стало известно, что он вместе с другими наемниками вымогали деньги у проезжающих граждан. “Отжатые“ суммы достигали от 100 до 2500 тыс. рублей“, - рассказали в полиции.

Отмечается, что кроме того, вооруженные террористы иногда принуждали женщин к половым отношениям, для того чтобы проехать блокпост.

“Все эти противозаконные действия они совершали из-за нехватки денег“, - добавили правоохранители.

Читай также: В Бахмуте задержан сепаратист, блокировавший украинскую воинскую часть

Также в полиции добавили, что, по словам задержанного, он выходил на дежурство около 2 раз в неделю и при этом он до сих пор учится в местном училище.

Сообщается, что в отношении парня открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 260 “Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований“ Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи - от 3 до 8 лет лишения свободы.

В полиции отметили, что в случае добровольной сдачи правоохранителям, после определенной процедуры проверки на непричастность к тяжким преступлениям, участники НЗФ получают шанс на нормальную жизнь без привлечения к уголовной ответственности. Возможность быть освобожденным от наказания гарантированно ч. 6 ст. 260 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось в ноябре, в Киеве СБУ задержала террориста ИГ, который торговал оружием.