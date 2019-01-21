В Харькове за каннибализм будут судить отца с сыном

Двух мужчин из Харькова обвиняют в жестоком убийстве собутыльника.

В Харькове за убийство и каннибализм будут судить отца с сыном.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Указывается, что прокуратура направила в Орджоникидзевский районный суд Харькова обвинительный акт в отношении подозреваемых в убийстве, совершенном с особой жестокостью по предварительному сговору. В прокуратуре отмечают, что происшествие случилось в начале октября прошлого года.

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“Отец с сыном (41 и 20 лет) познакомились на улице с будущей жертвой и пригласили его к себе в гости. Все трое злоупотребляли алкоголем, поэтому темой новой дружбы, конечно, стало застолье. За рюмкой гость (45 лет) рассказал, что ранее работал правоохранителем. Это вызвало подозрения у отца, так как ранее он имел проблемы с законом. Нетрезвые родственники решили убить мужчину“, - говорится в сообщении прокуратуры.

“После жесткой расправы мужчины расчленили тело погибшего и употребили его части тела в пищу. К тому же они угостили “блюдом“ местного бездомного“, - говорится в сообщении.

В сообщении ведомства отмечается, что только через несколько дней после убийства отец с сыном вынесли тело и выбросили в подвал ближайшего дома.

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“Избавиться тела мужчин заставило возвращение с дачи дедушки, который также жил в квартире. голову они выбросить не успели, ее нашли правоохранители на балконе квартиры“, - говорится в сообщении.

Оба мужчины находятся под стражей. Им грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, подозреваемых в людоедстве задержали в октябре 2018 года.

Как сообщалось в сентябре 2017 года, в России задержали чету каннибалов, убивших десятки человек за 20 лет.