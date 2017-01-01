Насиров и Шевченко пополнят бюллетень на выборах президента

ЦИК зарегистровали еще двоих кандидатов в президенты Украины.

ЦИК зарегистрировал уже 12 кандидатов в президенты facebook.com/UACEC

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Центризбирком зарегистрировал еще двоих кандидатов в президенты - Александра Шевченко и Романа Насирова. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Нардеп Александр Шевченко баллотируется от партии “Укроп“, в то время как экс-глава ГФС Роман Насиров идет на выборы как самовыдвиженец.

Всего ЦИК зарегистрировал 12 кандидато в президенты. Как сообщалось ранее, в пятницу список кандидатов пополнился нардепом Ольгой Богомолец, которая идет на выборы как самовыдвиженец, и лидером партии “5.10“ Геннадием Балашовым.

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До этого были зарегистрированы также лидер партии “Гражданская позиция“ Анатолий Гриценко, лидер партии “Наши“ Евгений Мураев, нардеп Виталий Куприй, лидер партии “Самопомощь“ и мэр Львова Андрей Садовой, экс-глава СБУ от партии “Справедливость“ Валентин Наливайченко, лидер Социал-демократической партии Сергей Каплин и самовыдвиженцы Виталий Скоцик и экс-министр экологии Игорь Шевченко.

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Напомним, ранее съезд партии “Слуга народа“ выдвинул своим кандидатом в президенты шоумена Владимира Зеленского. Тем временем “Радикальная партия“ выдвинула кандидатом в президенты своего лидера Олега Ляшко.