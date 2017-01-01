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В Украине займутся перевоспитанием подростков-правонарушителей

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Сейчас начался запуск соответствующей социальной программы.
Правоохранители ожидают резкого уменьшения рецидивов правонарушений
Правоохранители ожидают резкого уменьшения рецидивов правонарушений
cripo.com.ua

В шести областях Украины запустили пилотный проект программы по восстановлению для несовершеннолетних правонарушителей, которые являются подозреваемыми в совершении преступления.

Об этом на брифинге сообщил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает УНН.

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“Мы разработали пилотный проект по выполнению этих гуманистических правил Организации Объединенных Наций. Она называется “Программа восстановления для несовершеннолетних“, которые являются подозреваемыми в совершении преступления. Для этого были выбраны определенные регионы нашей страны: в первую очередь Донецкая, Львовская, Луганская, Николаевская, Одесская и Харьковская области“, - сказал Луценко.

По его словам, для использования этой программы необходимы следующие условия:

  • наличие потерпевшей стороны, то есть физического лица, которому причинен моральный или физический или материальный ущерб;
  • совершение несовершеннолетним преступления небольшой или средней тяжести впервые (таких правонарушений за прошлый год было 2000 по всей стране - ред.);
  • признание этим несовершеннолетним правонарушителем вины;
  • согласие несовершеннолетнего и потерпевшего на участие в данной программе.

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Генпрокурор также отметил, что если несовершеннолетний участвует в этой программе, то он должен будет примириться с потерпевшей стороной и в определенных случаях возместить причиненный ущерб.

“При согласии потерпевшего, с согласия правонарушителя уголовное производство, как совершенное впервые с действенным раскаянием и примирением сторон, будет закрыто“, - уточнил Луценко.

Он также сообщил, что правоохранители ожидают резкого уменьшения рецидивов правонарушений и повышение гуманизации правоохранительной и судебной практики, ведь в 70% случаях несовершеннолетний правонарушитель, попал за решетку на срок более одного года, попадает в тюрьму повторно.

Как сообщалось в ноябре 2018 года, в Подмосковье учат воевать малолетних преступников.

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Теги: преступник, подросток, перевоспитание
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