РФ отправит своих наблюдателей от ОБСЕ в Украину, но опасается за них

В России планируют отправить наблюдателей на выборы в Украине, хотя МИД Украины и не собирается их регистрировать.

Грушко считает, что Киев "должен выполнить свои обязательства" и пустить на выборы наблюдателей из РФ EPA/UPG

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Россия планирует отправить своих наблюдателей в ОБСЕ на выборы в Украине. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко, передает ТАСС.

“Мы планируем отправить наших наблюдателей и принять участие в миссии в соответствии со всеми критериями ОБСЕ“, - подчеркнул он.

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При этом министр отметил, что в РФ опасаются возможных провокаций в отношении российских наблюдателей. “Нынешняя ситуация на Украине такова, что опасений всегда очень много“, - говорит Грушко.

В то же время Украина является страной - членом ОБСЕ, отметил замминистра. “Так что мы исходим из того, что обязательства, которые Киев взял на себя, вступая в эту организацию и присоединяясь к основополагающим документам, будут полностью выполняться украинской стороной. В противном случае будет очень печально“, - заверил чиновник.

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Напомним, в МИД ранее заявили, что не собираются регистрировать российских наблюдателей на выборы в Украине. В РФ назвали такое решение дискриминационным.