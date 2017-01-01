В Житомирской области избили полицейского
В Бердичеве сержант полиции получил телесные повреждения во время прекращения драки в одном из дворов города.
В Бердичеве Житомирской области группа хулиганов избила полицейского.
Об этом в понедельник, 21 января, сообщил начальник областного управления полиции Вячеслав Печененко в Facebook.
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По его словам, в Бердичеве начато расследование нанесения травм полицейскому при исполнении им служебных обязанностей.
"36-летний старший сержант полиции получил телесные повреждения во время прекращения драки в одном из дворов райцентра", - говорится в сообщении.
Как сообщалось 16 января, в Харькове неизвестные стреляли в полицейского и скрылись.
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