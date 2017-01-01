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В Житомирской области избили полицейского

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В Бердичеве сержант полиции получил телесные повреждения во время прекращения драки в одном из дворов города.
В Бердичеве пострадал вмешавшийся в драку местных жителей коп
В Бердичеве пострадал вмешавшийся в драку местных жителей коп
Корреспондент.net

В Бердичеве Житомирской области группа хулиганов избила полицейского.

Об этом в понедельник, 21 января, сообщил начальник областного управления полиции Вячеслав Печененко в Facebook.

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По его словам, в Бердичеве начато расследование нанесения травм полицейскому при исполнении им служебных обязанностей.

"36-летний старший сержант полиции получил телесные повреждения во время прекращения драки в одном из дворов райцентра", - говорится в сообщении.

Как сообщалось 16 января, в Харькове неизвестные стреляли в полицейского и скрылись.

 

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Теги: Бердичев, хулиганство, драка, избиение, Житомирская область
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