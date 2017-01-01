Грабитель лотереи пытался сбежать с "добытыми" деньгами в Крым

Мужчина ранил ножом сотрудника заведения и скрылся, но его удалось задержать по горячим следам.

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Сегодня утром в Новой Каховке Херсонской области мужчина ограбил лотерейное заведение, ранил сотрудника и сбежал. Его удалось задержать “по горячим следам“. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Работник заведения получил ножевые ранения, рассказал и.о. начальника полиции в АР Крым и Севастополе Андрей Бондаренко.

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“Приметы злоумышленника были разосланы всем подразделениям полиции, в частности, на контрольно-пропускные пункты въезда-выезда, где несут службу сотрудники полиции Крыма“, - рассказал он.

Злоумышленник был задержан при попытке пересечь КПВВ “Чаплинка“ и убежать на временно аннексированную территорию Крыма, отметил он.

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Подозреваемым оказался 24-летний мужчина, который проживает на временно оккупированной территории Крыма. Сейчас устанавливается причастность задержанного к совершению аналогичных преступлений.

По факту происшествия возбуждено уголовное производство по части 1 статьи 15, части 1 статьи 187 УК (разбой).

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Досудебное расследование продолжается, преступнику светит от трех до 7 лет тюрьмы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Виннице ограбили иностранного коллекционера часов.