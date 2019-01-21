В Луганской области первый священник из МП перешел в ПЦУ

Это первый для Луганской области и всей Восточной Украины переход из МП в ПЦУ.

Отец Владимир Маглена написал: "Один в поле не воин" соцсети

Отец Владимир Маглена первым в Луганской области перешел из церкви Московского патриархата в Православную церковь Украины.

Об этом сообщил иерей Дмитрий Шаповалов в Facebook.

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"Я чрезвычайно рад приветствовать в Православной церкви Украины своего друга, брата и наставника в одном лице – отца Владимира Маглену! Сегодня после его литургии в Преображенском соборе ПЦУ в Киеве об этом уже можно открыто говорить", - написал Дмитрий Шаповалов.

Он отметил, что это первый для Луганской области и всей Восточной Украины переход из МП в ПЦУ.

В свою очередь отец Владимир Маглена написал: "Один в поле не воин. Спасибо вам, друзья, что вы всегда рядом. Это очень чувствуется".

Стоит отметить, отец Маглена служит в с. Веселое Старобельского района Луганской области. Большую часть жизни он занимался бизнесом, а священником стал перед войной.

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Напомним, Синод Вселенского патриархата принял решение о предоставлении Томоса об автокефалии Православной церкви в Украине 11 октября 2018 года.

Как сообщалось 21 января, в Запорожье первый приход перешел в ПЦУ.