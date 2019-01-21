В Луганской области первый священник из МП перешел в ПЦУ
Отец Владимир Маглена первым в Луганской области перешел из церкви Московского патриархата в Православную церковь Украины.
Об этом сообщил иерей Дмитрий Шаповалов в Facebook.
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"Я чрезвычайно рад приветствовать в Православной церкви Украины своего друга, брата и наставника в одном лице – отца Владимира Маглену! Сегодня после его литургии в Преображенском соборе ПЦУ в Киеве об этом уже можно открыто говорить", - написал Дмитрий Шаповалов.
Он отметил, что это первый для Луганской области и всей Восточной Украины переход из МП в ПЦУ.
В свою очередь отец Владимир Маглена написал: "Один в поле не воин. Спасибо вам, друзья, что вы всегда рядом. Это очень чувствуется".
Стоит отметить, отец Маглена служит в с. Веселое Старобельского района Луганской области. Большую часть жизни он занимался бизнесом, а священником стал перед войной.
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Напомним, Синод Вселенского патриархата принял решение о предоставлении Томоса об автокефалии Православной церкви в Украине 11 октября 2018 года.
Как сообщалось 21 января, в Запорожье первый приход перешел в ПЦУ.