Перед Новым годом неизвестный сбыл в Харькове мобильный телефон жестоко убитой в ноябре 15-летней девочки.

Читай также: Под Одессой поймали педофила, задушившего 9-летнюю девочку

Полиция разыскивает неизвестного, который может быть причастен к совершению убийства девушки 2 ноября 2018 года в Покотиловке Харьковского района Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции области.

Полиция просит всех, кто хоть что-то знает о подозреваемом, звонить по указанным номерам hk.npu.gov.uafacebook.com/vartovi.espreso

В ведомстве напомнили о приметах подозреваемого. “На вид - 35-45 лет, рост - 185 см, худощавого телосложения. Был одет в болоньевую куртку темного цвета, темные штаны, возможно, имел при себе сумку, похожую на женскую“, - сообщили в полиции.

Полиция показала также фото с камер наблюдений, на которых может быть убийца hk.npu.gov.uafacebook.com/vartovi.espreso

Читай также: Полиция задержала педофила, изнасиловавшего девочку на Троещине

В рамках расследования полицейские установили, что 13 декабря 2018 года неизвестный мужчина сбыл мобильный телефон убитой девушки в одном из торговых киосков в переходе станции метро “Индустриальная“ в Харькове.

Приметы неизвестного: на вид 45-50 лет, рост 185 см, худощавого телосложения. Был одет в темную вязаную спортивную шапку, черную болоньевую куртку.

Читай также: Болгарскую журналистку перед смертью изнасиловали

Полиция также разместила портрет подозреваемого и его фото с камер наблюдения. “Уважаемые граждане, то если у вас есть какая-либо информация об этом человеке, просим сообщить ее в полицию по телефонам: (057) 70-59-300, 70-59-363 или 102 или другим удобным способом“, - говорится также в сообщении.

Убийцу 15-летней девочки в Харьковской области ищут до сих пор hk.npu.gov.uafacebook.com/vartovi.espreso

Читай также: Парня, изнасиловавшего и убившего свою мать, посадили на 14 лет

Напомним, 2 ноября неизвестный изнасиловал и задушил 15-летнюю девушку, которая проживала в поселке Бабаи. Ее тело нашли в лесополосе в поселке Покотиловка.