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ЦИК зарегистрировал еще двух кандидатов в президенты

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Кандидатами стали депутат Верховной Рады Александр Шевченко и подсудимый бывший председатель Государственной фискальной службы Роман Насиров.
ЦИК зарегистрировала еще двух кандидатов в президенты
ЦИК зарегистрировала еще двух кандидатов в президенты
из открытых источников

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще двух кандидатов на пост президента Украины. За соответствующее решение проголосовали члены ЦИК на очередном заседании в понедельник, 21 января, передает РБК-Украина.

В частности, комиссия решила зарегистрировать кандидатами в президенты депутата Верховной Рады Александра Шевченко и экс-председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова. Отметим, Шевченко баллотируется от партии Укроп. Насиров баллотируется как самовыдвиженец, он также сейчас подсудимый. Его обвиняют в злоупотреблении властью и служебным положением (ч.2 ст.364 УК Украины) и служебном подлоге (ч.1 ст.366 УК).

Еще одному претенденту по имени Владимир Василенко отказали в регистрации, потому что он внес 25 гривен залога вместо положенных 2,5 млн гривен.

Ранее сегодня сообщалось, что лидера Радикальной партии Олега Ляшко выдвинули кандидатом в президенты Украины. Отметим, что первый тур президентских выборов состоится 31 марта 2019 года.

 

 

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Теги: Выборы Президента Украины 2019 новости, Выборы, ЦИК
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Источник: korrespondent.net

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